|
"Порвали три баяна": Главу Госдепа США заподозрили в излишней радости из-за отставки Болтона
11 сентября 2019, 01:39 • 78 • Политика
Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Болтона. "Помпео явно доволен решением Трампа. Даже слишком доволен", - шутят в соцсетях.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона. Госсекретарь Майк Помпео, комментируя громкую отставку чиновника, был чрезвычайно доволен, пишут в Twitter.
На опубликованном фото видно, как Помпео широко улыбается, давая комментарии по поводу Болтона. Помощники главы Госдепа также не скрывают улыбок на пресс-конференции.
Другой интересный аспект отставки Болтона отмечает политический эксперт Руслан Осташко. Он напоминает, что всего неделю назад уже бывшего советника президента США принимали как "дорогого гостя" в Белоруссии.
Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva
Подпишитесь на нас
Загрузка...
78
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 сентября 2019, 10:39
|
10 сентября 2019, 02:54
|
09 сентября 2019, 05:56
|
08 сентября 2019, 02:09
|
05 сентября 2019, 18:39
|
05 сентября 2019, 02:24
|
10 сентября 2019, 06:09