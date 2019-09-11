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"Порвали три баяна": Главу Госдепа США заподозрили в излишней радости из-за отставки Болтона

11 сентября 2019, 01:39  •  78 • Политика
Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Болтона. "Помпео явно доволен решением Трампа. Даже слишком доволен", - шутят в соцсетях.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона. Госсекретарь Майк Помпео, комментируя громкую отставку чиновника, был чрезвычайно доволен, пишут в Twitter.
На опубликованном фото видно, как Помпео широко улыбается, давая комментарии по поводу Болтона. Помощники главы Госдепа также не скрывают улыбок на пресс-конференции.
"Комментировали отставку Болтона - порвали три баяна. Помпео явно доволен решением Трампа. Даже слишком доволен", - шутит журналистка и блогер Юлия Витязева.
Другой интересный аспект отставки Болтона отмечает политический эксперт Руслан Осташко. Он напоминает, что всего неделю назад уже бывшего советника президента США принимали как "дорогого гостя" в Белоруссии.
"Лукашенко принимал дорогого Джона по-царски. Подарки вручил, думал, обо всём договорился и почувствовал себя таким важным, что аж предъявил очередные претензии России. Только снова не успел Грыгорыч за повесткой... Сняли Болтона, и недели не прошло..." - написал Осташко в Twitter.
Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva

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