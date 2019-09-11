"Порвали три баяна": Главу Госдепа США заподозрили в излишней радости из-за отставки Болтона

Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона. Госсекретарь Майк Помпео, комментируя громкую отставку чиновника, был чрезвычайно доволен, пишут в Twitter.

На опубликованном фото видно, как Помпео широко улыбается, давая комментарии по поводу Болтона. Помощники главы Госдепа также не скрывают улыбок на пресс-конференции.

"Комментировали отставку Болтона - порвали три баяна. Помпео явно доволен решением Трампа. Даже слишком доволен", - шутит журналистка и блогер Юлия Витязева.

Другой интересный аспект отставки Болтона отмечает политический эксперт Руслан Осташко. Он напоминает, что всего неделю назад уже бывшего советника президента США принимали как "дорогого гостя" в Белоруссии.

"Лукашенко принимал дорогого Джона по-царски. Подарки вручил, думал, обо всём договорился и почувствовал себя таким важным, что аж предъявил очередные претензии России. Только снова не успел Грыгорыч за повесткой... Сняли Болтона, и недели не прошло..." - написал Осташко в Twitter.

Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva