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"Порошенко вмазать по зубам?": Твит пресс-секретаря президента Украины вызвал споры в Сети
19 февраля 2019, 08:39 • 180 • Политика
Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко вызвал споры в Сети одним твитом про "ветерана" УПА, призвавшего "дать по зубам". "Порошенко вмазать по зубам?", - не поняли интернет-пользователи.
Ранее у себя на странице в Twitter пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко опубликовал твит про "ветерана" запрещенной в России экстремистской организации УПА, который призвал "дать ему по зубам".
В Сети этот твит вызвал жаркие споры. Интернет-пользователи так и не поняли, кому "ему" призвал дать по зубам "бандеровец". Украинскому лидеру?
"Порошенко вмазать по зубам?", - интересовались под постом одни пользователи.
"Нафига он ему руку жал, если хотел дать по зубам?", - писали другие.
Ту же странность сообщения пресс-секретаря Петра Порошенко отметил и политолог Владимир Корнилов.
"Судя по нему, ветеран УПА призывал ударить по зубам Порошенко. При этом хвастался, что сам в своё время кому-то давал, - отметил эксперт у себя в Twitter. - Это под Бродами они всем давали? Теперь очередь Порошенко давать пришла? Или как ещё этот твит понимать?"
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