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"Порошенко уже проиграл — тактически и стратегически": Клинцевич про заявление о украинском судоходстве на Азове
27 декабря 2018, 13:39 • 80 • Политика
Член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о судоходстве в Азовском море. В частности, сенатор заметил, что сейчас украинский президент пытается "отыграть" свое вынужденное решение об отмене военного положения. "Порошенко уже проиграл — тактически и стратегически", - говорит сенатор.
Напомним, буквально накануне Порошенко заявил, что Киев никогда не откажется от использования портов в Азовском море.
Клинцевич напомнил, что вообще-то, ничего не препятствует любому судну, в том числе украинскому, пройти Керченский пролив. Для этого нужно лишь соблюдать простые меры безопасности".
"Впадая в очередной раз в антироссийскую риторику, президент Украины Петр Порошенко в данном случае имеет своей целью отыграть свое вынужденное решение об отмене военного положения, - написал Клинцевич в своем посте на Facebook. - Но политика - не любительские шахматы, в которых, что называется, можно взять ход назад".
По словам сенатора, уже сейчас видно, что Порошенко проиграл тактически и стратегически, введя военное положение. Однако это говорит о том, что, чем ближе будут выборы, тем больше шансов, что Порошенко еще что-то попытается придумать.
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