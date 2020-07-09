"Порошенко подтвердил, терроризм - часть политики Украины": Аксёнов о слитых переговорах Байдена

На Украине обнародовали новые записи разговоров бывшего украинского президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, в которых украинский лидер признаёт свою причастность к организации диверсий в Крыму. Аудиозапись прокомментировал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Речь идёт об инциденте на границе между Крымом и Украиной в 2016 году. Группа украинских диверсантов устроила перестрелку с российскими военными, в которой погибли сотрудник ФСБ и российский десантник. С украинской стороны были убиты двое диверсантов, ещё трое взяты в плен, остальным удалось отступить.

После инцидента в посольстве США заявили, что Госдепартамент не видит никаких доказательств того, что Украина готовилась к террористическим провокациям в Крыму. Однако запись разговора Порошенко с Байденом доказывает обратное.

Обнародованная запись ещё раз подтверждает то, о чём мы говорим постоянно: терроризм является частью государственной политики киевского режима вне зависимости от персоналий, - прокомментировал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Он добавил, что запись также объясняет истинную причину отказа Украины от сотрудничества с Россией в сфере борьбы с терроризмом. Не может террорист сотрудничать с тем, кто с ним борется, пояснил Аксёнов.