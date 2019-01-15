"Порошенко перешёл к прямому подкупу": Украинские СМИ узнали о проплаченных "анкетах однодумця"

Президента Украины за два месяца до выборов обвинили в подкупе избирателей. Как пишут местные СМИ, в сёлах и небольших городках работники центрального штаба действующего президента покупают голоса избирателей. Утверждается, что гражданам платят за подпись в "анкетах однодумця". Многими заполненные анкеты воспринимаются как обязательство голосовать за Порошенко в обмен на полученную тысячу, утверждают журналисты.

Украинские СМИ распространили информацию, будто сотрудники действующего президента Петра Порошенко перешли к прямому подкупу избирателей. Участникам "социологического проекта" платят по 1000 гривен за опрос.

Отмечается, что граждане должны заполнять "анкету однодумця" и личное заявление.

Многими заполненные анкеты воспринимаются как обязательство голосовать за Порошенко в обмен на полученную тысячу.

Фото бланков на странице в Facebook разместил Александр Дубинский.

Несмотря на то что никакого подтверждения, кроме странных фотоснимков бланков, нет, граждане поверили в информацию. В комментариях под постом пользователи отмечают, что не удивлены манипуляциями сотрудников Порошенко.

Информация приведена по публикации сайта "Информатор".