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"Порошенко перешёл к прямому подкупу": Украинские СМИ узнали о проплаченных "анкетах однодумця"

15 января 2019, 03:09  •  38 • В мире
Президента Украины за два месяца до выборов обвинили в подкупе избирателей. Как пишут местные СМИ, в сёлах и небольших городках работники центрального штаба действующего президента покупают голоса избирателей. Утверждается, что гражданам платят за подпись в "анкетах однодумця". Многими заполненные анкеты воспринимаются как обязательство голосовать за Порошенко в обмен на полученную тысячу, утверждают журналисты.
Украинские СМИ распространили информацию, будто сотрудники действующего президента Петра Порошенко перешли к прямому подкупу избирателей. Участникам "социологического проекта" платят по 1000 гривен за опрос.
Отмечается, что граждане должны заполнять "анкету однодумця" и личное заявление.
Многими заполненные анкеты воспринимаются как обязательство голосовать за Порошенко в обмен на полученную тысячу.
Фото бланков на странице в Facebook разместил Александр Дубинский.
Несмотря на то что никакого подтверждения, кроме странных фотоснимков бланков, нет, граждане поверили в информацию. В комментариях под постом пользователи отмечают, что не удивлены манипуляциями сотрудников Порошенко.
Информация приведена по публикации сайта "Информатор".

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