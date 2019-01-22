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"Порошенко не состоялся как президент": Эксперт не уверен, что лидер Украины выйдет во второй тур выборов
22 января 2019, 14:09 • 25 • Политика
Политолог Антон Бредихин не уверен, что действующему президенту Украины получится выйти во второй тур предстоящих выборов. "Порошенко не состоялся как президент", - привел мнение большинства украинских партий эксперт.
Президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин прокомментировал заявление депутата Верховной рады Дмитрия Богомолова о том, что Украина с момента получения своей независимости превратилась в самую бедную страну Европы. В беседе с Nation News Бредихин отметил, что подобное заявление является не обвинением, а скорее констатацией фактов.
"Это реальность, в которой живут жители Украины", - пояснил политолог, отметив, что несмотря на ряд достигнутых соглашений и введение безвизового режима, большинство украинских партий выступают за то, что "Порошенко не состоялся как президент". По словам эксперта, толк от этих соглашений даже не нулевой, а минусовой.
"И понятно, что такие заявления - это камень в огород Петра Порошенко", - заявил собеседник Nation News, отметив, что рейтинг действующего президента будет стремительно падать, а его участие во втором туре выборов "остается под вопросом".
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