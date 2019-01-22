"Порошенко не состоялся как президент": Эксперт не уверен, что лидер Украины выйдет во второй тур выборов

Политолог Антон Бредихин не уверен, что действующему президенту Украины получится выйти во второй тур предстоящих выборов. "Порошенко не состоялся как президент", - привел мнение большинства украинских партий эксперт.

Президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин прокомментировал заявление депутата Верховной рады Дмитрия Богомолова о том, что Украина с момента получения своей независимости превратилась в самую бедную страну Европы. В беседе с Nation News Бредихин отметил, что подобное заявление является не обвинением, а скорее констатацией фактов.

"Это реальность, в которой живут жители Украины", - пояснил политолог, отметив, что несмотря на ряд достигнутых соглашений и введение безвизового режима, большинство украинских партий выступают за то, что "Порошенко не состоялся как президент". По словам эксперта, толк от этих соглашений даже не нулевой, а минусовой.

"И понятно, что такие заявления - это камень в огород Петра Порошенко", - заявил собеседник Nation News, отметив, что рейтинг действующего президента будет стремительно падать, а его участие во втором туре выборов "остается под вопросом".