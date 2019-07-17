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"Порошенко не с кем будет выпить": В Сети отреагировали на уход Юнкера из Еврокомиссии

17 июля 2019, 00:09  •  14 • Политика
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер покидает свой пост. Европарламент утвердил на его место экс-министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен. В сетях шутят, что теперь экс-главе Украины Петру Порошенко не с кем будет выпить.
Европарламент прощается с теперь уже бывшим председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. На его место назначена экс-министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Прощаются с Юнкером не только в Европе, но в российском Twitter.
Так, журналист Дмитрий Смирнов разместил у себя в микроблоге пост, посвященный Юнкеру. "До свидания, товарищ Юнкер! С вами хотя бы не было скучно", - написал он.
В комментариях пользователи продолжили шутить. "Теперь Порошенко не с кем будет выпить в Еврокомиссии... сплошные черные полосы!" - написал @anikonov. "А министром обороны Германии теперь станет какая-нибудь голограммка маленькой девочки?" - интересуется @aleksejfamilia. "Вот бы нам такие выборы", - отмечает @dimsmirnov175.

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