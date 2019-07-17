"Порошенко не с кем будет выпить": В Сети отреагировали на уход Юнкера из Еврокомиссии

Европарламент прощается с теперь уже бывшим председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. На его место назначена экс-министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Прощаются с Юнкером не только в Европе, но в российском Twitter.

Так, журналист Дмитрий Смирнов разместил у себя в микроблоге пост, посвященный Юнкеру. "До свидания, товарищ Юнкер! С вами хотя бы не было скучно", - написал он.

В комментариях пользователи продолжили шутить. "Теперь Порошенко не с кем будет выпить в Еврокомиссии... сплошные черные полосы!" - написал @anikonov. "А министром обороны Германии теперь станет какая-нибудь голограммка маленькой девочки?" - интересуется @aleksejfamilia. "Вот бы нам такие выборы", - отмечает @dimsmirnov175.