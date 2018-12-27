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"Порошенко не откажется от предвоенной истерии, он будет ее наращивать" - Пушков
27 декабря 2018, 03:54 • 51 • В мире
Военное положение Порошенко отменил вынужденно, чтобы его не обвинили в попытке сорвать выборы. Однако на этом он не остановится. "Порошенко не откажется от предвоенной истерии, он будет ее поддерживать", - считает Алексей Пушков
В среду, 26 декабря, украинский президент отменил действие военного положения в стране - истек отведенный для этого срок. Если и захочет Порошенко продлить еще на аналогичный срок ВП, то ему понадобиться очередная провокация. К слову, эксперты не отрицают такой возможности - президентские выборы Петру Алексеевичу точно не нужны - шансов на победу у него не много при 10% рейтинга у населения Украины.
По мнению председателя комиссии Совет Федерации по информационной политикие Алексея Пушкова, отметить военное положение Порошенко пришлось,чтобы не быть обвиненным в попытке сорвать выборы в стране. Много было разговоров об "агрессии России" в виде атаки на Мариуполь, что позволило бы и дальше сохранять ВП, однако это были только слова самого Порошенко, которые в Европе даже не приняли всерьез.
"Но отмена военного положения не означает, что Порошенко откажется от предвоенной истерии. Напротив, он будет ее поддерживать и нарашивать, возможно, пойдет на новое обострение, дабы под ее прикрытием сфабриковать нужные ему итоги выборов и получить автоматическую поддержку Запада", - написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.
Подписчики российского политика с этим мнением в целом согласились. "Его истерия она уже похожа на истерию ребенка в детском садике, который требует игрушку, которую ему не дают. И видимо он уже эту игрушку ну получит, слишком много косяков напорол", - отметил пользователь под ником Землянин.
Правда некоторые предположили, что Порошенко пустится в бега. "Скорей всего он свалит из Украины! Не такой он дурак, как мы порой его принимаем. Он уже войну не начнёт. Кишка у него тонка, да и поддержку запада утратил", "Поговаривают, что он уже подослал соломки для мягкой посадки где-то за рубежами любимой родины", - предположили комментаторы.
Другие предлоложили свой вариант развития событий: "Он не отказался от провокации! Возможно если будет плохо с выборами, то сможет её провести", - пишут один из пользователей.
Напомним, выборы президента Украины пройдут в марте наступающего года Сорвать из Порошенко не удалось. Все ждут от него новых провокаций
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