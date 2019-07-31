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"Порошенко и Ко нужны гарантии": Эксперт объяснил, зачем Климкин напоминает о "президенте Голобородько"
31 июля 2019, 02:09 • 27 • В мире
Пока еще действующий глава МИД Украины Павел Климкин не устает ставить "имиджевые подножки" Владимиру Зеленскому. Очередной такой шаг он предпринял, напомнив о "президенте Голобородько", которого не так давно сыграл нынешний украинский гарант. По мнению эксперта, все это делается ради того, чтобы "выторговать" гарантии неприкосновенности, которые нужны Порошенко и Ко.
Павел Климкин утверждает, что хотел понять тайну "динамики роста рейтинга" Владимира Зеленского, а для этого пересмотрел несколько серий "Слуги народа", где комик сыграл главную роль – честного и принципиального учителя Василия Голобородько, неожиданно ставшего президентом Украины, вступившим в жесткую борьбу с коррупцией и олигархами.
По его словам, несколько эпизодов сериала посмотрела даже Ангела Меркель. Об этом глава украинского МИД рассказал в интервью агентству "Укринформ", добавив, что не знает, о каких именно эпизодах идет речь.
В пресс-службе правительства Германии это заявление украинского дипломата комментировать не стали по понятным причинам.
По мнению политического аналитика Фонда развития институтов гражданского общества "Народная дипломатия" Евгения Валяева, Павел Климкин, напоминая о том, что действующий президент - шоумен, пытается нанести урон имиджу Владимира Зеленского.
При этом действует он в интересах прошлого главы государства Петра Порошенко, в отношении которого ведет расследование ГБР Украины. Зеленскому сейчас достаточно дать команду, и против Порошенко будут открыты уголовные дела. И это покажет электорату, что выбранный президент выполняет свои обещания.
Однако сейчас рейтинг Зеленского достаточно высок, и нет необходимости прибегать к таким радикальным мерам. Напротив, в его интересах пока установить нейтралитет с другими политическими силами и предыдущими элитами, которые бы не стали ему мешать проводить свою политику, считает эксперт.
Климкин же со своими выступлениями подает Зеленскому сигнал от Порошенко и его команды: отстань от нас с уголовными преследованиями, иначе мы начнем действовать против тебя. На самом деде Порошенко требуются гарантии, он хотел бы даже заключить с Зеленским своего рода "пакт о ненападении". Что ответит на это действующий президент, пока остается загадкой.
"Разного рода выпады в адрес Владимира Зеленского можно ожидать и от других людей из команды Порошенко – того же генпрокурора Луценко или Владимира Омеляна, которые выступали против нынешнего президента Украины и до выборов. Для них главное – нанести Зеленскому серьезные имиджевый урон. А продолжаться это будет ровно до тех пор, пока Порошенко и Ко не заставят Зеленского предоставить им "гарантии неприкосновенности", - заключил эксперт.
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