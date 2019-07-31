"Порошенко и Ко нужны гарантии": Эксперт объяснил, зачем Климкин напоминает о "президенте Голобородько"

Павел Климкин утверждает, что хотел понять тайну "динамики роста рейтинга" Владимира Зеленского, а для этого пересмотрел несколько серий "Слуги народа", где комик сыграл главную роль – честного и принципиального учителя Василия Голобородько, неожиданно ставшего президентом Украины, вступившим в жесткую борьбу с коррупцией и олигархами.

По его словам, несколько эпизодов сериала посмотрела даже Ангела Меркель. Об этом глава украинского МИД рассказал в интервью агентству "Укринформ", добавив, что не знает, о каких именно эпизодах идет речь.

"Я их не видел, это она видела! Когда будете брать у нее интервью, спросите! Но я точно знаю, что еще несколько министров иностранных дел смотрели сериал и спрашивали мое мнение по этому поводу. Назвать их не могу, поскольку не спрашивал у них разрешения", - заявил Климкин.

В пресс-службе правительства Германии это заявление украинского дипломата комментировать не стали по понятным причинам.

По мнению политического аналитика Фонда развития институтов гражданского общества "Народная дипломатия" Евгения Валяева, Павел Климкин, напоминая о том, что действующий президент - шоумен, пытается нанести урон имиджу Владимира Зеленского.

"Когда Павел Климкин в качестве министра иностранных дел указывает на то, что действующий президент снимался в каких-то комедийных картинах, будучи человеком от шоу-бизнеса, то такие действия направлены против его имиджа. Это особенно болезненно, когда это звучит в привязке к Ангеле Меркель — очень важному политику для нынешней Украины", - пояснил Евгений Валяев в беседе с ФАН.

При этом действует он в интересах прошлого главы государства Петра Порошенко, в отношении которого ведет расследование ГБР Украины. Зеленскому сейчас достаточно дать команду, и против Порошенко будут открыты уголовные дела. И это покажет электорату, что выбранный президент выполняет свои обещания.

Однако сейчас рейтинг Зеленского достаточно высок, и нет необходимости прибегать к таким радикальным мерам. Напротив, в его интересах пока установить нейтралитет с другими политическими силами и предыдущими элитами, которые бы не стали ему мешать проводить свою политику, считает эксперт.

Климкин же со своими выступлениями подает Зеленскому сигнал от Порошенко и его команды: отстань от нас с уголовными преследованиями, иначе мы начнем действовать против тебя. На самом деде Порошенко требуются гарантии, он хотел бы даже заключить с Зеленским своего рода "пакт о ненападении". Что ответит на это действующий президент, пока остается загадкой.

"Учитывая тот факт, что Владимир Зеленский и его партия в первую очередь использовали в своей агитации накопившееся народное недовольство, то можно предположить, что высокий рейтинг президента начнет в скором времени снижаться. Иметь такой козырь, как возможное уголовное дело против Петра Порошенко, очень важно для Зеленского, ведь с помощью этого он в любой момент сможет подправить свой рейтинг", - заявил Евгений Валяев.

"Разного рода выпады в адрес Владимира Зеленского можно ожидать и от других людей из команды Порошенко – того же генпрокурора Луценко или Владимира Омеляна, которые выступали против нынешнего президента Украины и до выборов. Для них главное – нанести Зеленскому серьезные имиджевый урон. А продолжаться это будет ровно до тех пор, пока Порошенко и Ко не заставят Зеленского предоставить им "гарантии неприкосновенности", - заключил эксперт.