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"Порошенко готовит реванш Зеленскому": Военный эксперт о новых провокациях Украины

13 июня 2019, 19:54  •  120 • Политика
Украина потребовала в Гааге разрешение на добычу газа в Чёрном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Цель этих провокаций - столкнуть НАТО и Россию в Чёрном море, а также поднять рейтинг команды Порошенко перед выборами в Раду, взять большинство в парламенте и выкручивать руки президенту Зеленскому, считает военный эксперт Юрий Кнутов.
Украина пытается в международных судах вернуть себе право на добычу газа в Чёрном и Азовском морях, а также вынудить Россию открыть Керченский пролив и вернуть задержанных моряков. Чего на самом деле добивается Киев, в интервью Царьграду рассказал военный историк, директор Музея войск ПВО и полковник в отставке Юрий Кнутов.
Он отмечает, что основной принцип политики Украины – чем конфликтнее ситуация с Россией, там лучше для современного украинского режима. При помощи различных международных судов Киев пытается выставить Москву этаким злодеем, который "не даёт добывать газ и пользоваться Керченским проливом" и которого следует "уничтожить с помощью сил НАТО", поясняет эксперт.
"Мне кажется, цель вообще всех этих провокаций - добиться такой ситуации, чтобы усилить присутствие НАТО в этом регионе Чёрного моря, именно в районах, которые ближе к России прилегают, к Крыму. Спровоцировать ситуацию таким образом, чтобы произошло столкновение между Россией и НАТО в Чёрном море. И исходя из этого фактически, чтобы за интересы Украины воевали страны НАТО", - сказал Юрий Кнутов в интервью Царьграду.
Эксперт добавляет, что военная провокация накануне досрочных выборов в Верховную раду позволит провести, военное столкновение поднимет рейтинг команды Порошенко. У неё и правых националистов растёт количество голосов в парламенте.
"В результате формируется коалиция антироссийская, фашистская, я бы даже так сказал, и эта коалиция получает возможность назначить своего премьер-министра, блокировать действия президента, если таковые вдруг будут в отношении каких-то попыток начать переговорный процесс с Россией. С другой стороны, появляется возможность получить дополнительные дивиденды от Вашингтона в первую очередь", - подчёркивает Юрий Кнутов.

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