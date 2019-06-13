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"Порошенко готовит реванш Зеленскому": Военный эксперт о новых провокациях Украины
13 июня 2019, 19:54 • 120 • Политика
Украина потребовала в Гааге разрешение на добычу газа в Чёрном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Цель этих провокаций - столкнуть НАТО и Россию в Чёрном море, а также поднять рейтинг команды Порошенко перед выборами в Раду, взять большинство в парламенте и выкручивать руки президенту Зеленскому, считает военный эксперт Юрий Кнутов.
Украина пытается в международных судах вернуть себе право на добычу газа в Чёрном и Азовском морях, а также вынудить Россию открыть Керченский пролив и вернуть задержанных моряков. Чего на самом деле добивается Киев, в интервью Царьграду рассказал военный историк, директор Музея войск ПВО и полковник в отставке Юрий Кнутов.
Он отмечает, что основной принцип политики Украины – чем конфликтнее ситуация с Россией, там лучше для современного украинского режима. При помощи различных международных судов Киев пытается выставить Москву этаким злодеем, который "не даёт добывать газ и пользоваться Керченским проливом" и которого следует "уничтожить с помощью сил НАТО", поясняет эксперт.
Эксперт добавляет, что военная провокация накануне досрочных выборов в Верховную раду позволит провести, военное столкновение поднимет рейтинг команды Порошенко. У неё и правых националистов растёт количество голосов в парламенте.
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