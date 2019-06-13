"Порошенко готовит реванш Зеленскому": Военный эксперт о новых провокациях Украины

Украина пытается в международных судах вернуть себе право на добычу газа в Чёрном и Азовском морях, а также вынудить Россию открыть Керченский пролив и вернуть задержанных моряков. Чего на самом деле добивается Киев, в интервью Царьграду рассказал военный историк, директор Музея войск ПВО и полковник в отставке Юрий Кнутов.

Он отмечает, что основной принцип политики Украины – чем конфликтнее ситуация с Россией, там лучше для современного украинского режима. При помощи различных международных судов Киев пытается выставить Москву этаким злодеем, который "не даёт добывать газ и пользоваться Керченским проливом" и которого следует "уничтожить с помощью сил НАТО", поясняет эксперт.

"Мне кажется, цель вообще всех этих провокаций - добиться такой ситуации, чтобы усилить присутствие НАТО в этом регионе Чёрного моря, именно в районах, которые ближе к России прилегают, к Крыму. Спровоцировать ситуацию таким образом, чтобы произошло столкновение между Россией и НАТО в Чёрном море. И исходя из этого фактически, чтобы за интересы Украины воевали страны НАТО", - сказал Юрий Кнутов в интервью Царьграду.

Эксперт добавляет, что военная провокация накануне досрочных выборов в Верховную раду позволит провести, военное столкновение поднимет рейтинг команды Порошенко. У неё и правых националистов растёт количество голосов в парламенте.