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"Порошенко головного мозга?" В сети поставили диагноз Терезе Мэй после заявления о "российском вторжении"
24 декабря 2018, 10:54 • 18 • Политика
Тереза Мэй похвалила британских военных за защиту страны от "российского вторжения" в своем рождественском послании. В Сети поставили диагноз премьер-министру Великобритании: "Порошенко головного мозга? Это не заразно?"
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в своем рождественском послании отметила роль британских военных сил в обеспечении безопасности королевства, в частности, борьбе с ИГ (запрещена в РФ) и защите от России, сообщает телеканал Sky News. Так, Мэй пообещала британским военным "новые вызовы". А еще она похвалила их за "защиту от России".
Подобная трактовка с "защитой от России" стала предметом обсуждения среди экспертов. Добавили комментариев и в социальных сетях.
Директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко на личной странице в социальной сети Twitter напомнил Терезе Мэй об истинных реалиях.
"Вообще-то у нас даже общей границы нет! Чего защищают-то?"
"В своём рождественском обращении к военным Британии Тереза Мэй отметила их жизненно важную роль в защите от "российского вторжения", - продолжили обсуждение в проекте @RadioStydoba. - Что это? Болезнь? Порошенко головного мозга? Это заразно?"
"Это "агенты Смит" матрицы демократии. Другими они не могут быть, посмотрите на наших демократов, готовых уничтожить свою страну ради вашингтонской абстракции", - добавил @kizeev71.
"Мозга, похоже, нет вообще, остались инстинкты))) Так что пусть боятся!!!" - отметила @yana149000.
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