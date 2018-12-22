Украинский бизнесмен Игорь Коломойский дал оценку Порошенко в качестве главы государства, назвав его "аморальный типом"" и оценил его действия как "не соответствующие должности".

Украинский бизнесмен, бывший председатель Днепропетровской администрации Игорь Коломойский в своём интервью поделился мнением о трёх последних президентах Украины.

Жёсткой критике подвергся только действующий глава государства. Коломойский сказал, главная проблема нынешних властей, что их лидер стал президентом, но так и не перестал быть олигархом. Бизнесмен уверен, что Порошенко действует аморально, об этом свидетельствуют его решения о провокации в Керченском проливе и расколе в церкви

"Порошенко — это аморальный тип", - заявляет Коломойский в программе "В гостях у Дмитрия Гордона".

Бизнесмен говорит, что всё началось с того, что возглавив страну, нынешний президент начал совершать действия, которые не соответствуют его должности. Теперь же ему проходится только вести "политику вынужденных решений", так глубоко Порошенко загнал сам себя в угол.

Украинский миллиардер Игорь Коломойский также признался, что потерял уважение к когда-то "своему по цеху" коллеге Порошенко.