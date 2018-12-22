|
"Порошенко — это аморальный тип", совершающий "действия, которые не соответствуют его должности" - украинский олигарх
22 декабря 2018, 13:24 • 130 • В мире
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский дал оценку Порошенко в качестве главы государства, назвав его "аморальный типом"" и оценил его действия как "не соответствующие должности".
Украинский бизнесмен, бывший председатель Днепропетровской администрации Игорь Коломойский в своём интервью поделился мнением о трёх последних президентах Украины.
Жёсткой критике подвергся только действующий глава государства. Коломойский сказал, главная проблема нынешних властей, что их лидер стал президентом, но так и не перестал быть олигархом. Бизнесмен уверен, что Порошенко действует аморально, об этом свидетельствуют его решения о провокации в Керченском проливе и расколе в церкви
"Порошенко — это аморальный тип", - заявляет Коломойский в программе "В гостях у Дмитрия Гордона".
Бизнесмен говорит, что всё началось с того, что возглавив страну, нынешний президент начал совершать действия, которые не соответствуют его должности. Теперь же ему проходится только вести "политику вынужденных решений", так глубоко Порошенко загнал сам себя в угол.
Украинский миллиардер Игорь Коломойский также признался, что потерял уважение к когда-то "своему по цеху" коллеге Порошенко.
Подпишитесь на нас
130
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
18 декабря 2018, 21:24
|
20 декабря 2018, 20:39
|
16 декабря 2018, 00:54
|
20 декабря 2018, 09:09
|
20 декабря 2018, 22:24
|
20 декабря 2018, 02:54
|
21 декабря 2018, 17:54