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"Порошенко — это аморальный тип", совершающий "действия, которые не соответствуют его должности" - украинский олигарх

22 декабря 2018, 13:24  •  130 • В мире
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский дал оценку Порошенко в качестве главы государства, назвав его "аморальный типом"" и оценил его действия как "не соответствующие должности".
Украинский бизнесмен, бывший председатель Днепропетровской администрации Игорь Коломойский в своём интервью поделился мнением о трёх последних президентах Украины.
Жёсткой критике подвергся только действующий глава государства. Коломойский сказал, главная проблема нынешних властей, что их лидер стал президентом, но так и не перестал быть олигархом. Бизнесмен уверен, что Порошенко действует аморально, об этом свидетельствуют его решения о провокации в Керченском проливе и расколе в церкви
"Порошенко — это аморальный тип", - заявляет Коломойский в программе "В гостях у Дмитрия Гордона".
Бизнесмен говорит, что всё началось с того, что возглавив страну, нынешний президент начал совершать действия, которые не соответствуют его должности. Теперь же ему проходится только вести "политику вынужденных решений", так глубоко Порошенко загнал сам себя в угол.
Украинский миллиардер Игорь Коломойский также признался, что потерял уважение к когда-то "своему по цеху" коллеге Порошенко.

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