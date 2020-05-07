"Порочная практика": Посол РФ в Литве бьёт тревогу из-за преследований русских

Русский посол в Литве Александр Удальцов заявил местному изданию "Обзор", что организаторы "Бессмертного полка" в прибалтийском государстве подвергаются политической травле.

Он обратил внимание, что сотрудники Департамента государственной безопасности Литвы ведут открытое преследование активистов, историческая позиция которых не соотносится с пропагандой официального Вильнюса.

Право на собственное мнение, жизненную позицию, свободу мысли и совести становится в Литве редкой привилегией. […]. Иначе как политическим преследованием такую порочную практику назвать нельзя, - подчеркнул дипломат.

Он предупредил, что данные шаги местных властей не останутся без ответа со стороны Москвы.

Напомним, в Клайпеде в начале весны арестовали сроком на три месяца Алексея Грейчюса, являющегося одним из организаторов мероприятий, приуроченных к 75-й годовщине Победы. Активист также руководит организацией "Ювенис", объединяющей русскоязычных молодых людей. На данный момент Грейчюс по-прежнему содержится в заключении.