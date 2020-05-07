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"Порочная практика": Посол РФ в Литве бьёт тревогу из-за преследований русских
07 мая 2020, 21:10 • 27 • Политика
Посол РФ в Литве Александр Удальцов бьёт тревогу из-за преследований в стране русских граждан и других организаторов "Бессмертного полка", историческая позиция которых не соотносится с пропагандой официального Вильнюса. "Порочная практика", - заметил дипломат.
Русский посол в Литве Александр Удальцов заявил местному изданию "Обзор", что организаторы "Бессмертного полка" в прибалтийском государстве подвергаются политической травле.
Он обратил внимание, что сотрудники Департамента государственной безопасности Литвы ведут открытое преследование активистов, историческая позиция которых не соотносится с пропагандой официального Вильнюса.
Он предупредил, что данные шаги местных властей не останутся без ответа со стороны Москвы.
Напомним, в Клайпеде в начале весны арестовали сроком на три месяца Алексея Грейчюса, являющегося одним из организаторов мероприятий, приуроченных к 75-й годовщине Победы. Активист также руководит организацией "Ювенис", объединяющей русскоязычных молодых людей. На данный момент Грейчюс по-прежнему содержится в заключении.
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