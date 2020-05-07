Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Политолог Ищенко рассказал, что ждет Киев после конфликта с Черкассами
Трамп нашел кандидатуру на замену Зеленскому
Четвёрка кораблей НАТО "вторглась" в вотчину Северного флота России. Н...
"Крым - трагическая ошибка России?": Познер поставил Гордона в тупик о...
Главная / Политика

"Порочная практика": Посол РФ в Литве бьёт тревогу из-за преследований русских

07 мая 2020, 21:10  •  27 • Политика
Посол РФ в Литве Александр Удальцов бьёт тревогу из-за преследований в стране русских граждан и других организаторов "Бессмертного полка", историческая позиция которых не соотносится с пропагандой официального Вильнюса. "Порочная практика", - заметил дипломат.
Русский посол в Литве Александр Удальцов заявил местному изданию "Обзор", что организаторы "Бессмертного полка" в прибалтийском государстве подвергаются политической травле.
Он обратил внимание, что сотрудники Департамента государственной безопасности Литвы ведут открытое преследование активистов, историческая позиция которых не соотносится с пропагандой официального Вильнюса.
Право на собственное мнение, жизненную позицию, свободу мысли и совести становится в Литве редкой привилегией. […]. Иначе как политическим преследованием такую порочную практику назвать нельзя, - подчеркнул дипломат.
Он предупредил, что данные шаги местных властей не останутся без ответа со стороны Москвы.
Напомним, в Клайпеде в начале весны арестовали сроком на три месяца Алексея Грейчюса, являющегося одним из организаторов мероприятий, приуроченных к 75-й годовщине Победы. Активист также руководит организацией "Ювенис", объединяющей русскоязычных молодых людей. На данный момент Грейчюс по-прежнему содержится в заключении.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



27
Источник
Похожие новости
07 мая 2020, 04:10
"Завизжали по полной программе": Как Греф повлиял на бойкот Михалкова. Мнение Хазина
07 мая 2020, 10:10
Эксперт раскрыл причину антироссийских заявлений Киева
07 мая 2020, 00:10
Два удара для Решетникова: После критики Путина чиновник лишился места
07 мая 2020, 00:10
"Шпаргалка ВОЗ переводилась впопыхах": В плане Собянина-Поповой нашли подозрительные неувязки
07 мая 2020, 09:10
Что скрывает улыбка госсекретаря США: Помпео ответил на захват американских наёмников в Венесуэле
07 мая 2020, 13:10
"Почему не орали на всю страну": Доктор Рошаль сожалеет, что вовремя не сдал правительство Медведева
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 мая 2020, 19:10
"Вы кого пугать собрались? Россию?!" Корабли НАТО в вотчине Северного флота получили дерзкий ответ
07 мая 2020, 04:10
Чей Крым? Познер объяснил украинцу Гордону простые истины
02 мая 2020, 01:35
Почему Одесса не восстала после сожжения людей в Доме профсоюзов
03 мая 2020, 10:02
Сокурсник Путина сообщил о секретной сделке президента России и Трампа
04 мая 2020, 17:10
Независимый эксперт рассказал о найденных при крушении МН17 "самородках"
03 мая 2020, 22:10
"Стоят девчонки, стоят в сторонке": Русские в Сирии бескомпромиссно заблокировали американцев
05 мая 2020, 20:10
Новый ультиматум украинской власти выдвинули украинские нацисты
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.