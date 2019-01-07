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"Порезался, как любой может": Песков объяснил, почему у Путина перевязан палец

07 января 2019, 03:24  •  70 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему у Владимира Путина на кадрах из Санкт-Петербурга перевязан палец. "Порезался, как любой может", — отметил он.
В ночь с 6 на 7 января Владимир Путин встречает Рождество вместе с другими верующими в петербургском Спасо-Преображенском соборе. Данный храм является одним из старейших в Северной столице.
Богослужения там не прекращались даже в годы Великой Отечественной войны. Более того, во время блокады города фашистами собор служил его жителям как бомбоубежище и госпиталь.
Когда-то отец нынешнего Предстоятеля Русской Церкви Святейшего Патриарха Кирилла крестил будущего главу государства именно в этом храме. Произошло это в 1952 году.
Напомним, что перед начала рождественского богослужения президент Владимир Путин посетил тяжелобольных детей в одном из хосписов Северной столицы. Когда в Сети появились фото и видеокадры из Спасо-Преображенского собора многие заметили, что на руке у главы государства повязка.
"Порезался, как любой может", — коротко прокомментировал ситуацию Песков.
Комментарий пресс-секретаря президента приводит информагентство Life.

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