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"Поразит любую столицу Европы": Американский адмирал припугнул коллег русскими "Калибрами"

29 июня 2020, 14:00  •  53 • В мире
Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго припугнул своих коллег активностью в Средиземноморье российских подлодок, оснащённых "Калибрами". "Могут отправиться в любую точку европейских вод и поразить любую европейскую столицу", - высказался американский адмирал.
Очередную страшилку о русских озвучил во время виртуального семинара, организованного Международным институтом стратегических исследований, глава ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго. Озаботила его активность российских подлодок в районе Средиземноморья. Особенное внимание американец уделил тем субмаринам, что оснащены "Калибрами".
"Русские размещают тихие современные дизельные подводные лодки, способные запускать крылатые ракеты "Калибр", - припугнул американский адмирал своих коллег. - Подводная лодка класса "Кило" (принятое в NATO обозначение для двух проектов российских подлодок: "Палтус" и "Варшавянка". - Ред.) может отправиться в любую точку европейских вод и поразить любую европейскую или североафриканскую столицу из-под волн".
Фогго полагает, что как раз это, мол, и "подчеркивает необходимость поддержания бдительного военно-морского присутствия на европейских водных путях". Его слова приводит Stars and Stripes.
Адмирал напомнил собеседникам о двух российских морских базах, одна из которых базируется в Крыму, а другая в Тартусе. Причём обе надёжно охраняются отечественными средствами ПВО.

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