"Поразит любую столицу Европы": Американский адмирал припугнул коллег русскими "Калибрами"

Очередную страшилку о русских озвучил во время виртуального семинара, организованного Международным институтом стратегических исследований, глава ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго. Озаботила его активность российских подлодок в районе Средиземноморья. Особенное внимание американец уделил тем субмаринам, что оснащены "Калибрами".

"Русские размещают тихие современные дизельные подводные лодки, способные запускать крылатые ракеты "Калибр", - припугнул американский адмирал своих коллег. - Подводная лодка класса "Кило" (принятое в NATO обозначение для двух проектов российских подлодок: "Палтус" и "Варшавянка". - Ред.) может отправиться в любую точку европейских вод и поразить любую европейскую или североафриканскую столицу из-под волн".

Фогго полагает, что как раз это, мол, и "подчеркивает необходимость поддержания бдительного военно-морского присутствия на европейских водных путях". Его слова приводит Stars and Stripes.

Адмирал напомнил собеседникам о двух российских морских базах, одна из которых базируется в Крыму, а другая в Тартусе. Причём обе надёжно охраняются отечественными средствами ПВО.