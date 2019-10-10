"Поражением Путина не пахнет": Каспаров расписался во "внезапном крахе борьбы за свободу"?

Известный своими оппозиционными взглядами шахматист Гарри Каспаров разразился статьей в своем блоге на "Обозревателе", в которой признался: "Режим российского президента Владимира Путина прочен".

В публикации под заголовком "Поражением Путина пока не пахнет" он внезапно заговорил о плюсах политики российского лидера, отметив, что тому удалась "невероятная интеграция в финансовую, экономическую и политическую международную систему".

При этом Каспаров приписывает России какие-то явно военные действия, называя это "неудачей" и "поражением". Хотя Москва уже не раз всячески опровергала подобные голословные обвинения в свой адрес.

"Неудачу на Донбассе российская власть компенсировала Крымом. Путин вовремя остановился, - пишет Каспаров. - Когда он понял, что дальнейшее продвижение чревато тысячами гробов, которые вернутся в Россию, он остановился. Поэтому Донбасс не воспринимается как поражение".

К поражению Москвы оппозиционер относит и выход России из "Большой восьмерки".

"Статус Путина, как лидера в мире, покачнулся на какое-то время", - добавляет при этом Каспаров и отмечает, что "теперь он снова вернулся в круг уважаемых людей". К таковым он причисляет президентов США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона.

Политолог и публицист Армен Гаспарян весьма иронично прокомментировал у себя в Twitter этот пост Каспарова, который, судя по твиту, расписался во "внезапном крахе борьбы за свободу".