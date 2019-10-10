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"Поражением Путина не пахнет": Каспаров расписался во "внезапном крахе борьбы за свободу"?
10 октября 2019, 17:24 • 74 • Политика
Шахматист и ярый оппозиционер Гарри Каспаров в своем блоге на "Обозревателе" признался, что "поражением Путина пока не пахнет". Политолог Армен Гаспарян полагает, что тем самым Каспаров расписался во "внезапном крахе борьбы за свободу".
Известный своими оппозиционными взглядами шахматист Гарри Каспаров разразился статьей в своем блоге на "Обозревателе", в которой признался: "Режим российского президента Владимира Путина прочен".
В публикации под заголовком "Поражением Путина пока не пахнет" он внезапно заговорил о плюсах политики российского лидера, отметив, что тому удалась "невероятная интеграция в финансовую, экономическую и политическую международную систему".
При этом Каспаров приписывает России какие-то явно военные действия, называя это "неудачей" и "поражением". Хотя Москва уже не раз всячески опровергала подобные голословные обвинения в свой адрес.
"Неудачу на Донбассе российская власть компенсировала Крымом. Путин вовремя остановился, - пишет Каспаров. - Когда он понял, что дальнейшее продвижение чревато тысячами гробов, которые вернутся в Россию, он остановился. Поэтому Донбасс не воспринимается как поражение".
К поражению Москвы оппозиционер относит и выход России из "Большой восьмерки".
"Статус Путина, как лидера в мире, покачнулся на какое-то время", - добавляет при этом Каспаров и отмечает, что "теперь он снова вернулся в круг уважаемых людей". К таковым он причисляет президентов США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона.
Политолог и публицист Армен Гаспарян весьма иронично прокомментировал у себя в Twitter этот пост Каспарова, который, судя по твиту, расписался во "внезапном крахе борьбы за свободу".
Фото: скриншот twitter/A_Gasparyan
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