Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Юрий Поляков - о самой читающей стране, Дуде и Ельцин-центре. Интервью
Наступление Эрдогана: Россия предала и курдов, и сирийцев
Лавров: саммит "нормандской четверки" может быть нужен Киеву для пересмотра согл...
"Логика житейская": Куда, кроме России, бегут мигранты
Главная / Политика

"Поражением Путина не пахнет": Каспаров расписался во "внезапном крахе борьбы за свободу"?

10 октября 2019, 17:24  •  74 • Политика
Шахматист и ярый оппозиционер Гарри Каспаров в своем блоге на "Обозревателе" признался, что "поражением Путина пока не пахнет". Политолог Армен Гаспарян полагает, что тем самым Каспаров расписался во "внезапном крахе борьбы за свободу".
Известный своими оппозиционными взглядами шахматист Гарри Каспаров разразился статьей в своем блоге на "Обозревателе", в которой признался: "Режим российского президента Владимира Путина прочен".
В публикации под заголовком "Поражением Путина пока не пахнет" он внезапно заговорил о плюсах политики российского лидера, отметив, что тому удалась "невероятная интеграция в финансовую, экономическую и политическую международную систему".
При этом Каспаров приписывает России какие-то явно военные действия, называя это "неудачей" и "поражением". Хотя Москва уже не раз всячески опровергала подобные голословные обвинения в свой адрес.
"Неудачу на Донбассе российская власть компенсировала Крымом. Путин вовремя остановился, - пишет Каспаров. - Когда он понял, что дальнейшее продвижение чревато тысячами гробов, которые вернутся в Россию, он остановился. Поэтому Донбасс не воспринимается как поражение".
К поражению Москвы оппозиционер относит и выход России из "Большой восьмерки".
"Статус Путина, как лидера в мире, покачнулся на какое-то время", - добавляет при этом Каспаров и отмечает, что "теперь он снова вернулся в круг уважаемых людей". К таковым он причисляет президентов США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона.
Политолог и публицист Армен Гаспарян весьма иронично прокомментировал у себя в Twitter этот пост Каспарова, который, судя по твиту, расписался во "внезапном крахе борьбы за свободу".
Фото: скриншот twitter/A_Gasparyan

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



74
Источник
Похожие новости
10 октября 2019, 12:09
Юмашева заявила, что в аэропорту Нью-Йорка предъявила обычный загранпаспорт
09 октября 2019, 23:09
Памфилова заявила, что выборы 2019 года в РФ пытались утопить в дезинформации и клевете
10 октября 2019, 17:24
"Логика житейская": Куда, кроме России, бегут мигранты
10 октября 2019, 14:09
Надо было ее всю освободить в 2014 году: Жириновский назвал "главную ошибку" по Украине
10 октября 2019, 17:24
"Поражением Путина не пахнет": Каспаров расписался во "внезапном крахе борьбы за свободу"?
10 октября 2019, 01:09
Обычные войны разведчиков: Россию пытаются дискредитировать через спецслужбы, заявил полковник ГРУ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 октября 2019, 02:24
Глава Института археологии Николай Макаров: В Кремле были находки поважнее библиотеки Ивана Грозного
09 октября 2019, 15:09
Киев не согласился на продление транзитного контракта на год
05 октября 2019, 03:54
Подготовка к торгам: почему Польша заявила о намерении полностью отказаться от российского газа после 2022 года
07 октября 2019, 04:54
Забудь про доллар, помни президента
05 октября 2019, 15:52
Слуга отреагирует на лагеря для жителей Украины?
08 октября 2019, 02:12
Пашинский всё
06 октября 2019, 14:09
Более 10 минут на ответный удар: В Минобороны рассказали, сколько времени есть у России в случае ядерной атаки
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.