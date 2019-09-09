"Поражают две вещи": Военкор раскрыл подоплеку "радости" США по поводу обмена Киева и Москвы

В списке обмена - 14 русских (в том числе Вышинский), 1 молдаванин и 20 украинцев. "Поражают две вещи", - отмечает Коц в своем Telegram.

Первая - это "промышленный масштаб", в котором штампуются приговоры по госизмене на Украине. "Что же это за государство, которому так отчаянно хочется изменить", - удивляется он, отмечая, что источник приговоров "неиссякаем".

Во-вторых, в списке обмена присутствуют украинцы, фактически уже свободные на момент мероприятия в связи с отбытием наказания, подчеркивает он.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил в своем Twitter, что Вашингтон считает очень важным обмен заключенными между Россией и Украиной, произошедший в выходные. По его словам, США надеются "увидеть воссоединение большего числа украинских заключенных с семьями" в будущем.