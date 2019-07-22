"Пора возвращаться в прокуратуру": Поклонская показала подарок "с намеком"

Депутат Госдумы, экс-прокурор Республики Крым часто радует своих поклонников фотографиями. Не так давно Поклонская показала свою фотографию с одуванчиками. И вот новый сюрприз.

На выложенной в Twitter фотографии – смешные и очаровательные короткие валенки с набитым рисунком в виде ушастых собачек.

"Обычно такие подарки для меня означают смену места жительства или работы. Пора возвращаться в прокуратуру", - подписала снимок Поклонская.

Как и всегда, публикация политика вызвала живой отклик в Сети. "Успехов вам, Наташенька!" - написала Наталья Н.

"Красивые тапочки. И не более того. Вы на своём месте. Вы пример всем мужикам, что из России, так и Украины", - отметил пользователь Ragnar.