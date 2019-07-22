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"Пора возвращаться в прокуратуру": Поклонская показала подарок "с намеком"

22 июля 2019, 03:39  •  205 • Политика
Наталья Поклонская получила в подарок очень симпатичные валенки и поделилась с подписчиками в Twitter фотографией обновки. "Пора возвращаться в прокуратуру", - написала она.
Депутат Госдумы, экс-прокурор Республики Крым часто радует своих поклонников фотографиями. Не так давно Поклонская показала свою фотографию с одуванчиками. И вот новый сюрприз.
На выложенной в Twitter фотографии – смешные и очаровательные короткие валенки с набитым рисунком в виде ушастых собачек.
"Обычно такие подарки для меня означают смену места жительства или работы. Пора возвращаться в прокуратуру", - подписала снимок Поклонская.
Как и всегда, публикация политика вызвала живой отклик в Сети. "Успехов вам, Наташенька!" - написала Наталья Н.
"Красивые тапочки. И не более того. Вы на своём месте. Вы пример всем мужикам, что из России, так и Украины", - отметил пользователь Ragnar.
Фото: Twitter/Наталья Поклонская

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