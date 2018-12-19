"Пора учреждать медаль "за взятие взаймы"" – журналисты о предоставления транша МВФ Украине

Социальные сети журналистов наполняются карикатурами на новость о том, что Совет директоров МВФ одобрил Украине кредит в $3,9 млрд. "Пора учреждать медаль "за взятие взаймы"", - пишут одни из них.

Совет директоров Международного валютного фонда подписал договор с Украиной о предоставлении кредита в $3,9 млрд. Данный транш будет выдан на срок 14 месяцев. Этой информацией поделился в своих социальных сетях сам глава государства Пётр Порошенко.

В переговорах с Украиной со стороны МВФ приняла участие директор Кристин Лагард. Она одобрила первый транш в размере $1,4 млрд, который Украина получит в ближайшее время.

Многие журналисты, эксперты и обыватели весьма скептически относятся к таким долговым обязательствам государства. Часть из них считает, что Украина сама себя толкает в долговую яму.



В социальных сетях комментируют ситуации в таком ключе: “Совет директоров МВФ одобрил кредит Украине на 3,9 млрд. долларов Порошенко рад: МВФ демонстрирует "признание безоговорочного прогресса в макроэкономической стабилизации" на Украине. "Уверенно шагаем дальше." Пора учреждать медаль "за взятие взаймы"”.