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"Пора учреждать медаль "за взятие взаймы"" – журналисты о предоставления транша МВФ Украине

19 декабря 2018, 07:09  •  170 • В мире
Социальные сети журналистов наполняются карикатурами на новость о том, что Совет директоров МВФ одобрил Украине кредит в $3,9 млрд. "Пора учреждать медаль "за взятие взаймы"", - пишут одни из них.
Совет директоров Международного валютного фонда подписал договор с Украиной о предоставлении кредита в $3,9 млрд. Данный транш будет выдан на срок 14 месяцев. Этой информацией поделился в своих социальных сетях сам глава государства Пётр Порошенко.
В переговорах с Украиной со стороны МВФ приняла участие директор Кристин Лагард. Она одобрила первый транш в размере $1,4 млрд, который Украина получит в ближайшее время.
Многие журналисты, эксперты и обыватели весьма скептически относятся к таким долговым обязательствам государства. Часть из них считает, что Украина сама себя толкает в долговую яму.

В социальных сетях комментируют ситуации в таком ключе: “Совет директоров МВФ одобрил кредит Украине на 3,9 млрд. долларов Порошенко рад: МВФ демонстрирует "признание безоговорочного прогресса в макроэкономической стабилизации" на Украине. "Уверенно шагаем дальше." Пора учреждать медаль "за взятие взаймы"”.
Совет директоров МВФ одобрил кредит Украине на 3,9 млрд. долларов Порошенко рад: МВФ демонстрирует "признание безоговорочного прогресса в макроэкономической стабилизации" на Украине. "Уверенно шагаем дальше." Пора учреждать медаль "за взятие взаймы" pic.twitter.com/HMIrtj6viz
— Катрин Тараканова (@tatyakuku) 18 декабря 2018 г.

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