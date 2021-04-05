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"Пора сказать громко": На Украине выдумали новый язык и предложили отнять монополию у России

05 апреля 2021, 02:35  •  37 • В мире
На Украине выдумали новый язык, он особенный. Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель предложила отнять у России монополию на русский. "Пора сказать громко", - считает она.
Мендель заявила, что существует особый язык - украинский русский. Он является частью культурного разнообразия Незалежной. При этом, отметила пресс-секретарь украинского лидера, русский - собственность не только России.
Она привела в пример английский язык, который британцы не считают исключительно своим. Английский используется на всех континентах, не слишком уверенно заявила Мендель.
"Так и Россия не является монополистом на русский язык, и нам пора давно самим демонополизировать этот русский и сказать громко, что в Украине есть украинский русский язык", - произнесла она в эфире одного из телеканалов своей страны.
Юлия Мендель подчеркнула, что украинский язык необходимо защищать. Она добавила: политики Незалежной часто занимаются языковыми спекуляциями, а жители страны борются за язык, из-за чего в обществе рождается "дух ненависти".
Незадолго до сложения президентских полномочий в апреле 2019 года Пётр Порошенко принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предполагает создание так называемой "языковой комиссии". Кроме того, на Украине создана должность уполномоченного по защите мовы. Сейчас этим занимается Тарас Креминь. По тому же документу предлагается экзаменовать чиновников. Если они нарушают закон, то должны заплатить штраф в размере от 5,1 до 6,8 тысячи гривен (эквивалентно 14-24 тысячи рублей).

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