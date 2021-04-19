"Пора рвать дипотношения с Россией": В "Слуге народа" сообщили об "экзистенциальной угрозе"

Во фракции Владимира Зеленского в Раде выступили с предложением порвать дипломатические отношения с Россией. Заявление разместила в Facebook депутат фракции Елизавета Богуцкая.

В "Слуге народа" усмотрели "экзистенциальную угрозу" от России. Как говорится в сообщении фракции украинского президента в Раде, с Москвой необходимо порвать дипломатические отношения.

Инициативу парламентариев на странице в соцсети разместила нардеп Елизавета Богуцкая. В заявлении говорится, что украинская сторона должна воспринимать действия России как реальные приготовления к "расширению вооружённой агрессии".

Кроме того, политики считают нужным запросить помощи у США, Великобритании и стран, состоящих в НАТО.

Нардепы выступают за то, чтобы на территории Незалежной обосновались военные контингенты, которые якобы будут сдерживать "возможную агрессию" со стороны Москвы.

Предлагается также развернуть на Украине подразделения противокорабельных ракет и противовоздушной и противоракетной обороны, а также боевых кораблей.

Депутаты также призвали "соотечественников, украинский бизнес, проживающих и работающих на территории Российской Федерации и её государств-сателлитов по возможности завершить свои дела и вернуться на Украину".