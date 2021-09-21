"Пора раскрыть правду": Захарова потребовала от Лондона объяснений

Захарова обвинила Британию в использовании "дела Скрипалей" для давления на Россию и раздувания антироссийских настроений. "Пора уже Лондону рассказать международному сообществу правду", - подчеркнула дипломат.

Власти Великобритании продолжают использовать "дело Скрипалей" для давления на Россию, а также для раздувания антироссийских настроений в обществе. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Речь идёт о требовании британского премьер-министра Бориса Джонсона выдать Лондону подозреваемых по "делу Скрипалей". Власти Британии считают ответственными за инцидент "агентов ГРУ" Петрова и Боширова.

Руководство Соединённого Королевства продолжает использовать "дело Скрипалей" в качестве инструмента давления на нашу страну, подспудно подогревая антироссийские настроения в британском обществе,

- прокомментировала ситуацию Мария Захарова.

Она добавила, что Россия тоже заинтересована в выяснении того, что случилось со Скрипалями. Однако Британия должна поделиться исчерпывающей информацией по делу, а также выполнить свои международно-правовые обязательства.

Пора уже Лондону рассказать международному сообществу правду,

- подчеркнула официальный представитель МИД России.

Напомним, что речь идёт об инциденте, который произошёл аккурат перед началом чемпионата мира по футболу 2018 года. Шпион-перебежчик по фамилии Скрипаль и его дочь были отравлены, как утверждает британская сторона, русским суперсмертельным ядом "Новичок". Тем не менее оба выжили, однако на публике их больше никто не видел.

Лондон винит в инциденте "агентов ГРУ" Петрова и Боширова. Сами мужчины выступили в эфире RT и сообщили, что являются бизнесменами и ни к каким спецслужбам и отравлениям отношения не имеют.