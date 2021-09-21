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"Пора раскрыть правду": Захарова потребовала от Лондона объяснений

21 сентября 2021, 21:40  •  130 • Политика
Захарова обвинила Британию в использовании "дела Скрипалей" для давления на Россию и раздувания антироссийских настроений. "Пора уже Лондону рассказать международному сообществу правду", - подчеркнула дипломат.
Власти Великобритании продолжают использовать "дело Скрипалей" для давления на Россию, а также для раздувания антироссийских настроений в обществе. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Речь идёт о требовании британского премьер-министра Бориса Джонсона выдать Лондону подозреваемых по "делу Скрипалей". Власти Британии считают ответственными за инцидент "агентов ГРУ" Петрова и Боширова.
Руководство Соединённого Королевства продолжает использовать "дело Скрипалей" в качестве инструмента давления на нашу страну, подспудно подогревая антироссийские настроения в британском обществе,
- прокомментировала ситуацию Мария Захарова.
Она добавила, что Россия тоже заинтересована в выяснении того, что случилось со Скрипалями. Однако Британия должна поделиться исчерпывающей информацией по делу, а также выполнить свои международно-правовые обязательства.
Пора уже Лондону рассказать международному сообществу правду,
- подчеркнула официальный представитель МИД России.
Напомним, что речь идёт об инциденте, который произошёл аккурат перед началом чемпионата мира по футболу 2018 года. Шпион-перебежчик по фамилии Скрипаль и его дочь были отравлены, как утверждает британская сторона, русским суперсмертельным ядом "Новичок". Тем не менее оба выжили, однако на публике их больше никто не видел.
Лондон винит в инциденте "агентов ГРУ" Петрова и Боширова. Сами мужчины выступили в эфире RT и сообщили, что являются бизнесменами и ни к каким спецслужбам и отравлениям отношения не имеют.

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