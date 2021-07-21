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"Пора применить санкции": Политолог объяснил двуличие Киева "школьным" примером

21 июля 2021, 03:25  •  131 • Политика
Официальный Киев называет Минские соглашения неприемлемыми, но и отказываться от них не спешит. Это двуличие украинских политиков объяснил политолог Александр Дудчак, приведя простой "школьный" пример. "Пора применить санкции", - считает эксперт.
Президент Украины Владимир Зеленский и другие киевские политики время от времени заявляют о необходимости изменения формата соглашений по Донбассу. Но на практике они не делают ровным счётом ничего, объяснил Дудчак.
На последней встрече "нормандской четвёрки", в которую входит Россия, Украина, Франция и Германия, Киев получил совершенно конкретное "домашнее задание". Более того, он согласился его выполнить. Но по факту Зеленский и его команда не сделали ничего.
"По большому счету, давно уже пора поставить Киеву "двойку" за эти задания и применить к Украине санкции как к стране, не выполняющей свои обязательства", - произнёс политолог в эфире радио Sputnik.
В 2014 году Донецкая и Луганская области объявили о своей независимости после случившегося в стране государственного переворота. Они образовали Донецкую и Луганскую народные республики. В апреле Киев начал против них военную операцию. По данным Организации Объединённых Наций, вооружённый конфликт унёс жизни более чем 13 тысяч человек, большинство из которых – мирные жители.
Урегулированием ситуации занимается минская контактная группа. С осени 2014 года до настоящего времени было принято три варианта Минских соглашений. В них прописан алгоритм деэскалации вооружённого конфликта. Украина условия соглашений выполнять отказывается. На территории Донбасса по-прежнему идут перестрелки.

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