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"Пора предъявить права! Дерзай, Зеля!": Украинский президент оскандалился "общими с США победами"
12 ноября 2020, 15:45 • 220 • Политика
Украинский президент Владимир Зеленский оскандалился "общими с США победами", о которых он заявил, поздравляя Штаты с Днём ветерана. "Можно права на Америку предъявлять! Дерзай, Зеля!" - призывают пользователи Сети.
Напомним, что сегодня Зеленский стал объектом насмешек после поздравления Штатов с Днём ветеранов, в рамках которого он заявил об общих победах США и Украины.
В качестве примера он привёл нескольких американцев украинского происхождения, которые участвовали в боевых действиях на стороне США и даже были награждены. Он отметил, что "легендарные украино-американские воины служат живым свидетельством американских ценностей". "Слава Украине! Боже, благослови Америку", - закончил он своё поздравление.
"Общие победы были у народа Украины и России, вот только "не помнящие родства" к этому не имеют отношения", - напомнил ему пользователь Варик.
"Это настолько эпично, что даже сказать нечего", - смеётся Василий Теркин.
"Вот они, общие корни, можно права на Америку предъявлять. Дерзай, Зеля!" - призывает Андрей Паршин.
"Всё, доктора уже поздно звать... До чего нужно не уважать себя (даже не народ, который ты представляешь, а себя), чтобы восхвалять солдат "союзников", а своих, тех, кого убивали сотнями тысяч (именно солдат), не вспомнить даже... Где там, в каких песках кто что воткнул??? Самый важный флаг был установлен на Рейхстаге, и кто его туда поставил, мы тоже знаем и помним..." - отметил пользователь "Куда? Туда!".
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