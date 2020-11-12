"Пора предъявить права! Дерзай, Зеля!": Украинский президент оскандалился "общими с США победами"

Напомним, что сегодня Зеленский стал объектом насмешек после поздравления Штатов с Днём ветеранов, в рамках которого он заявил об общих победах США и Украины.

В качестве примера он привёл нескольких американцев украинского происхождения, которые участвовали в боевых действиях на стороне США и даже были награждены. Он отметил, что "легендарные украино-американские воины служат живым свидетельством американских ценностей". "Слава Украине! Боже, благослови Америку", - закончил он своё поздравление.

"Общие победы были у народа Украины и России, вот только "не помнящие родства" к этому не имеют отношения", - напомнил ему пользователь Варик.

"Это настолько эпично, что даже сказать нечего", - смеётся Василий Теркин.

"Вот они, общие корни, можно права на Америку предъявлять. Дерзай, Зеля!" - призывает Андрей Паршин.

"Всё, доктора уже поздно звать... До чего нужно не уважать себя (даже не народ, который ты представляешь, а себя), чтобы восхвалять солдат "союзников", а своих, тех, кого убивали сотнями тысяч (именно солдат), не вспомнить даже... Где там, в каких песках кто что воткнул??? Самый важный флаг был установлен на Рейхстаге, и кто его туда поставил, мы тоже знаем и помним..." - отметил пользователь "Куда? Туда!".