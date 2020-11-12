Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Впереди большой шухер": Путин прямо заявил о чистках мирового масштаб...
"Самый опасный противник внутри страны": Bild назвал человека, который...
"Нужно будет, ещё собьём": Азербайджанцы в соцсетях празднуют крушение...
"Наш вертолёт сбили специально": Неудобная правда о гибели Ми-24 в Арм...
Главная / Политика

"Пора предъявить права! Дерзай, Зеля!": Украинский президент оскандалился "общими с США победами"

12 ноября 2020, 15:45  •  220 • Политика
Украинский президент Владимир Зеленский оскандалился "общими с США победами", о которых он заявил, поздравляя Штаты с Днём ветерана. "Можно права на Америку предъявлять! Дерзай, Зеля!" - призывают пользователи Сети.
Напомним, что сегодня Зеленский стал объектом насмешек после поздравления Штатов с Днём ветеранов, в рамках которого он заявил об общих победах США и Украины.
В качестве примера он привёл нескольких американцев украинского происхождения, которые участвовали в боевых действиях на стороне США и даже были награждены. Он отметил, что "легендарные украино-американские воины служат живым свидетельством американских ценностей". "Слава Украине! Боже, благослови Америку", - закончил он своё поздравление.
"Общие победы были у народа Украины и России, вот только "не помнящие родства" к этому не имеют отношения", - напомнил ему пользователь Варик.
"Это настолько эпично, что даже сказать нечего", - смеётся Василий Теркин.
"Вот они, общие корни, можно права на Америку предъявлять. Дерзай, Зеля!" - призывает Андрей Паршин.
"Всё, доктора уже поздно звать... До чего нужно не уважать себя (даже не народ, который ты представляешь, а себя), чтобы восхвалять солдат "союзников", а своих, тех, кого убивали сотнями тысяч (именно солдат), не вспомнить даже... Где там, в каких песках кто что воткнул??? Самый важный флаг был установлен на Рейхстаге, и кто его туда поставил, мы тоже знаем и помним..." - отметил пользователь "Куда? Туда!".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



220
Источник
Похожие новости
12 ноября 2020, 02:55
"Отсталая Россия" проиграет в войне с Украиной - Гордон
12 ноября 2020, 01:05
Украина готовит России "горькие сюрпризы"? Эксперт заявил о "военном превосходстве" Киева
12 ноября 2020, 04:45
Киев попытался подсунуть разрушительный план по Донбассу: Грызлов разоблачил замысел
12 ноября 2020, 06:35
Что готовит Байден для "Северного потока - 2"? Эксперт озвучил прогноз
12 ноября 2020, 02:55
Цель - выжить после ядерного удара. Россия показала неубиваемый военный объект
12 ноября 2020, 06:35
Шойгу рассказал, как закончить "застарелый конфликт" в Карабахе. Подписано соглашение с Турцией
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 ноября 2020, 02:55
"Отсталая Россия" проиграет в войне с Украиной - Гордон
12 ноября 2020, 01:05
Украина готовит России "горькие сюрпризы"? Эксперт заявил о "военном п...
12 ноября 2020, 04:45
Киев попытался подсунуть разрушительный план по Донбассу: Грызлов разоблачил замысел
12 ноября 2020, 06:35
Что готовит Байден для "Северного потока - 2"? Эксперт озвучил прогноз
12 ноября 2020, 02:55
Цель - выжить после ядерного удара. Россия показала неубиваемый военный объект
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 ноября 2020, 02:55
"Отсталая Россия" проиграет в войне с Украиной - Гордон
05 ноября 2020, 18:35
Выборы в США заслонили главное: Академик РАН указал на событие, которое реально изменит мир
11 ноября 2020, 05:50
"Помогли вам ваши янки?" Пашинян сам уничтожил Карабах, пока Алиев готовился к войне - военкор Коц
10 ноября 2020, 13:20
Врач-атошник дал пендаль экс-мэру Киева из-за требования говорить на украинском языке
12 ноября 2020, 01:05
Украина готовит России "горькие сюрпризы"? Эксперт заявил о "военном превосходстве" Киева
06 ноября 2020, 05:45
Стратегия переизбрания Дональда Трампа помогла победить
06 ноября 2020, 00:15
После попытки выгнать всех русских из Степанакерта началась бомбёжка
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.