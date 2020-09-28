"Пора положить этому конец": Эрдоган подлил масла в огонь противостояния Баку и Еревана

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган оценил эскалацию ситуации в Нагорном Карабахе. Его сообщение передал местный канал NTV.

Президент республики вновь выразил поддержку Баку. Кроме того, он осудил власти Армении, заявив об "оккупации" азербайджанских земель.

Эрдоган подчеркнул, что после "захвата" Карабаха там начался кризис, и сейчас важно положить этому конец. Он считает, что мир и спокойствие в регионе возможны лишь с установлением там власти официального Баку.

Оккупированные территории являются землями Азербайджана. Почти один миллион человек живёт вдали от своей земли, - отметил глава Турции.

Напомним, накануне в Нагорном Карабахе вновь начал разгораться вооружённый конфликт. Согласно сведениям азербайджанских военных, они смогли занять ряд населённых пунктов и стратегических высот в регионе.