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"Пора положить этому конец": Эрдоган подлил масла в огонь противостояния Баку и Еревана
28 сентября 2020, 18:25 • 35 • Политика
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подлил масла в огонь противостояния Баку и Еревана. Он осудил власти Армении, заявив об "оккупации" азербайджанских земель. По его словам, после "захвата" Карабаха там начался кризис: "Пора положить этому конец".
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган оценил эскалацию ситуации в Нагорном Карабахе. Его сообщение передал местный канал NTV.
Президент республики вновь выразил поддержку Баку. Кроме того, он осудил власти Армении, заявив об "оккупации" азербайджанских земель.
Эрдоган подчеркнул, что после "захвата" Карабаха там начался кризис, и сейчас важно положить этому конец. Он считает, что мир и спокойствие в регионе возможны лишь с установлением там власти официального Баку.
Напомним, накануне в Нагорном Карабахе вновь начал разгораться вооружённый конфликт. Согласно сведениям азербайджанских военных, они смогли занять ряд населённых пунктов и стратегических высот в регионе.
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