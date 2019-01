"Пора перестать ходить вокруг да около": Трамп объяснил падение роста ВВП Китая "торговой войной" с США

Как свидетельствуют данные Государственного статуправления Китайской народной республики, на фоне ослабления внутри китайского спроса, а также реагируя на давление так называемых "торговых войн" с Вашингтоном, по итогам 2018 года темпы роста ВВР Китая снизились до минимальных показателей с 1990 года.

Ознакомившись с отчетом китайского ГСУ, Дональд Трамп заявил, что Пекину уже пора договариваться. Ведь показанное критическое снижение – результат "торговых трений с США и новых правил".

В своем мироблоге в Twitter американский президент оставил запись:

China posts slowest economic numbers since 1990 due to U.S. trade tensions and new policies. Makes so much sense for China to finally do a Real Deal, and stop playing around!