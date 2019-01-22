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"Пора перестать ходить вокруг да около": Трамп объяснил падение роста ВВП Китая "торговой войной" с США

22 января 2019, 06:09  •  95 • В мире
Президент США призвал Пекин начать "договариваться по-настоящему". По его мнению, снижение темпов роста ВВП Китая связано с "торговыми войнами" с США. "Имеет смысл для Китая, наконец, заключить реальную сделку и перестать ходить вокруг да около", - написал он в Twitter
Как свидетельствуют данные Государственного статуправления Китайской народной республики, на фоне ослабления внутри китайского спроса, а также реагируя на давление так называемых "торговых войн" с Вашингтоном, по итогам 2018 года темпы роста ВВР Китая снизились до минимальных показателей с 1990 года.
Ознакомившись с отчетом китайского ГСУ, Дональд Трамп заявил, что Пекину уже пора договариваться. Ведь показанное критическое снижение – результат "торговых трений с США и новых правил".
В своем мироблоге в Twitter американский президент оставил запись:
"Китаю имеет смысл наконец договориться по-настоящему и прекратить ходить вокруг да около!".
China posts slowest economic numbers since 1990 due to U.S. trade tensions and new policies. Makes so much sense for China to finally do a Real Deal, and stop playing around!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 января 2019 г.
Напомним, в минувшем году китайская экономика росла самыми медленными темпами - всего на 6,6% относительно 2017 года. Причем самое заметное снижение отмечено именно во втором полугодии, когда торговый конфликт с США существенно осложнил ситуацию для китайских экспортеров.
Экономическое противостояние США и Китая впору называть не торговой войной, как это уже прочно вошло в обиход, а новым видом американских санкций. Правда состоит в том, что Китай заинтересован в снятии торговых ограничений гораздо больше, чем США. Этот простой факт позволяет Вашингтону "оседлать любимого коня" и говорить с Пекином с позиции сильного. Китай не остаётся в долгу и предпринимает ответные действия. Однако пока торговая война бьёт по Поднебесной сильнее.
30 января в США прибудет вице-премьер Китая Лю Хэ для проведения очередного раунда торговых переговоров. От них напрямую будет зависеть введение Вашингтоном новых пошлин на китайские товары на сумму в 200 млрд долларов. Решение об этом может быть принято уже 1 марта, как это ранее анонсировал Трамп.
Подробнее об этом - в материале Царьграда "США готовят Китаю ультиматум в торговой войне"

США готовят Китаю ультиматум в торговой войне

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