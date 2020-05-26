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"Пора отказаться": Михеев указал на ошибки пенсионной реформы
26 мая 2020, 03:55 • 30 • Политика
Политолог Сергей Михеев в эфире Царьграда объяснил, почему президенту Владимиру Путину нужно отменить реформу пенсионной системы России либо заморозить её. По мнению эксперта, допущено много ошибок, которые следовало бы исправить.
В эфире программы "Михеев. Итоги" на Царьграде политолог Сергей Михеев объяснил, почему президенту Владимиру Путину стоит отказаться от пенсионной реформы.
"Я думаю, это будет крайне сложно, после того как он всё-таки подписал все эти вещи, и как он всё это обосновывал тоже, ему будет крайне сложно взять и отменить своё решение. Хотя, я думаю, что это мог быть очень сильный ход. Можно сказать: да, мы ошиблись, мы пересмотрели и мы сейчас принимаем другое решение", - заявил Михеев.
При этом он усомнился в том, что такой сценарий будет разыгран. Скорее всего, возможна серьёзная корректировка или замораживание вступления в силу пенсионной реформы, отметил эксперт.
"Я лично считаю, что самым адекватным вариантом с точки зрения сохранения лица, с одной стороны, а с другой, нивелирования негативных последствий была бы заморозка пенсионной реформы. Можно было бы сказать, что она откладывается на энное количество лет, а в ходе этого времени будет вырабатываться более оптимальная модель", - сказал Михеев.
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