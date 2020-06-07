"Пора мочить или нет ещё?": Михалков вскрыл заговор против себя. И это уже не слухи

В своей новой авторской программе "Бесогон" "Над пропастью во лжи" режиссёр Никита Михалков не только развил различные конспирологические версии, но и вскрыл заговор против себя. Причём речь идёт уже не просто о слухах и домыслах, а о реальных людях, которым предлагали вполне конкретные "приличные деньги" за участие в кампании против "Бесогона".

Я узнал из СМИ, что приблизительная цена кампании, которая была организована после нашего "Бесогона" "У кого в кармане государство", - приблизительно 600 тысяч американских долларов. Неплохие деньги, - заметил режиссёр. - Притом, я думаю, едва ли кто-то свои личные деньги на это потратил.

И тут же добавил, что "знает абсолютно точно", что "некоторым медийным персонам были предложены уже после предыдущей нашей передачи довольно приличные деньги в Telegram-канале, ещё где-то за то, чтобы принять участие в новой кампании и нападках на наш "Бесогон"".

Естественно, те, кто мне об этом сказал, от этого отказались, - продолжил Михалков. - Но я думаю, что кто-то, наверное, не отказался. А это мы узнаем по тому, кто же примет участие в новой кампании против нас.

И тут же напомнил о тех конспирологах, что уже начали травлю режиссёра в социальных сетях.

Ксения Ларина сделала большое открытие, что Михалков изгнан из Кремля, что "власть им пренебрегла". И уже появились отзывы. В комментах кинокритик Леонид Павлючик, который очень чутко чувствует порывы ветра, спрашивает: "Но власть им явно пренебрегла? Это предположение или установленный факт?" - цитирует режиссёр одну из подобных конспирологических переписок.

Тут Михалков не сдержал ироничного смешка в адрес кинокритика и ему подобных и поддел: