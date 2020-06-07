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"Пора мочить или нет ещё?": Михалков вскрыл заговор против себя. И это уже не слухи
07 июня 2020, 14:00 • 202 • Политика
За спиной режиссёра Никиты Михалкова зреет заговор. И это уже не просто слухи или версии СМИ. Артист рассказал о том, что некоторым медийным личностям предложили "приличные деньги" за участие в кампании против "Бесогона". Михалков также со смешком поддел тех, кто пока на распутье: "Пора мочить или нет ещё?"
В своей новой авторской программе "Бесогон" "Над пропастью во лжи" режиссёр Никита Михалков не только развил различные конспирологические версии, но и вскрыл заговор против себя. Причём речь идёт уже не просто о слухах и домыслах, а о реальных людях, которым предлагали вполне конкретные "приличные деньги" за участие в кампании против "Бесогона".
И тут же добавил, что "знает абсолютно точно", что "некоторым медийным персонам были предложены уже после предыдущей нашей передачи довольно приличные деньги в Telegram-канале, ещё где-то за то, чтобы принять участие в новой кампании и нападках на наш "Бесогон"".
И тут же напомнил о тех конспирологах, что уже начали травлю режиссёра в социальных сетях.
Тут Михалков не сдержал ироничного смешка в адрес кинокритика и ему подобных и поддел:
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