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"Пора менять формат": В Соцсети осмелились дать совет Путину, чтобы он успел ответить всем
20 декабря 2018, 12:39 • 65 • Политика
Российский лидер Владимир Путин даст сегодня Большую пресс-конференцию. В кремлевском пуле сообщают, что ключевыми темами кроме традиционной региональной повестки станут экономика, отношения с Западом и принципиальные изменения в получении российского гражданства. Впрочем, комментаторы сегодня в Сети просто необычайно разошлись. Так, к примеру, некоторые пользователи пытаются дать совет Путину — "пора менять формат" и рассказывают, как можно успеть ответить всем. Или - большинству журналистов.
Напомним, сегодня состоится традиционная пресс-конференция Владимира Путина. Ожидается, что журналисты зададут главе государства ключевые вопросы, связанные с внутренней и внешней политикой. Также разговор пойдет об экономике и об общественной жизни.
В соцсетях гадают, сколько продлится пресс-конференция и как долго будет отвечать российский лидер.
"Хочется надеяться, что сегодня мы услышим самые важные ответы", - пишут пользователи.
Некоторые даже осмелились дать совет.
"Пора менять формат. А то все эти плакаты…, - пишут комментаторы. - При регистрации надо давать каждому номер. Потом жеребьевка. Можно разделить журналистов на три группы. иностранцы , центральные СМИ и региональные СМИ. Пусть Путин выбирает соотношение между ними".
"Если было бы так, то можно было бы успеть всем ответить, - предполагают пользователи. - Ну, или большинству".
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