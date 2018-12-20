"Пора менять формат": В Соцсети осмелились дать совет Путину, чтобы он успел ответить всем

Российский лидер Владимир Путин даст сегодня Большую пресс-конференцию. В кремлевском пуле сообщают, что ключевыми темами кроме традиционной региональной повестки станут экономика, отношения с Западом и принципиальные изменения в получении российского гражданства. Впрочем, комментаторы сегодня в Сети просто необычайно разошлись. Так, к примеру, некоторые пользователи пытаются дать совет Путину — "пора менять формат" и рассказывают, как можно успеть ответить всем. Или - большинству журналистов.

Напомним, сегодня состоится традиционная пресс-конференция Владимира Путина. Ожидается, что журналисты зададут главе государства ключевые вопросы, связанные с внутренней и внешней политикой. Также разговор пойдет об экономике и об общественной жизни.

В соцсетях гадают, сколько продлится пресс-конференция и как долго будет отвечать российский лидер.

"Хочется надеяться, что сегодня мы услышим самые важные ответы", - пишут пользователи.

Некоторые даже осмелились дать совет.

"Пора менять формат. А то все эти плакаты…, - пишут комментаторы. - При регистрации надо давать каждому номер. Потом жеребьевка. Можно разделить журналистов на три группы. иностранцы , центральные СМИ и региональные СМИ. Пусть Путин выбирает соотношение между ними".

"Если было бы так, то можно было бы успеть всем ответить, - предполагают пользователи. - Ну, или большинству".