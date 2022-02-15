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"Пора извиниться": Захарова призвала Британию к ответу за всю её ложь
15 февраля 2022, 16:20 • 115 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Великобританию к ответу за всю ту ложь, что британские чиновники распространяли о Москве последние годы. "Пора извиниться", - потребовала она.
Так Захарова прокомментировала недавнее заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс о том, что Лондон поверит в отсутствие планов по нападению на Украину только после того, как Россия отведёт войска от границы.
Представитель МИД России напомнила, что Москва, судя по логике британских дипломатов, смогла "напасть" на Скрипалей в Солсбери без всяких там войск.
- призвала Захарова.
Скриншот:Telegram/Мария Захарова
Напомним, что американские и британские СМИ распространяют слухи о якобы готовящемся русском вторжении на Украину уже третий месяц. Сначала вторжение было "назначено" на январь. Когда прогнозы не сбылись, Запад "перенёс" вторжение на 15 февраля.
Лиз Трасс в феврале приезжала в Москву и уговаривала министра иностранных дел России Сергея Лаврова отвести войска от границы. Лавров поинтересовался, признаёт ли Великобритания русскими землями Ростов и Воронеж. Таким образом он намекнул на то, что Россия имеет право держать войска на своей территории там, где ей вздумается. Однако Трасс, имеющая некие проблемы с географией, ответила на этот вопрос отрицательно.
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