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"Попытки политизировать": Небензя поймал Совбез ООН на распространении недостоверных данных о Сирии
26 июня 2019, 03:39 • 42 • Политика
Постпред РФ при ООН Василий Небензя поймал Совет безопасности ООН на том, что они распространяют со своей трибуны недостоверные данные. "Это попытки политизировать сирийское гуманитарное досье", - уверен российский дипломат.
При этом Небензя призвал коллег из ООН тщательно проверять всю информацию о Сирии, прежде чем озвучивать ее публично. Он отметил, что сейчас те данные, что часто звучат с трибуны ООН, серьезно расходятся с теми, что получены оперативно из районов деэскалации сирийского конфликта.
Именно поэтому Небензя усмотрел в этом попытки политизирования гуманитарной ситуации в Сирии. Он подчеркнул, что действия России в этой стране направлены на единственную цель – ликвидацию терроризма.
При этом, добавил дипломат, любые военные удары по базам террористов наносятся только после того, как будет получено подтверждение того, что речь идет именно о пунктах террористов. За это отвечают разведчики.
"В связи с этим мы вновь призываем секретариат ООН и специализированные агентства Организации, включая ВОЗ, не спешить обнародовать непроверенную информацию. Данные нужно брать из достоверных и неполитизированных источников, их нужно обязательно перепроверять, в том числе на предмет того, прошла ли инфраструктура, которая якобы подвергалась ударам, процедуру деконфликтинга", - цитирует постпреда РИА Новости.
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