"Попытки политизировать": Небензя поймал Совбез ООН на распространении недостоверных данных о Сирии

При этом Небензя призвал коллег из ООН тщательно проверять всю информацию о Сирии, прежде чем озвучивать ее публично. Он отметил, что сейчас те данные, что часто звучат с трибуны ООН, серьезно расходятся с теми, что получены оперативно из районов деэскалации сирийского конфликта.

Именно поэтому Небензя усмотрел в этом попытки политизирования гуманитарной ситуации в Сирии. Он подчеркнул, что действия России в этой стране направлены на единственную цель – ликвидацию терроризма.

При этом, добавил дипломат, любые военные удары по базам террористов наносятся только после того, как будет получено подтверждение того, что речь идет именно о пунктах террористов. За это отвечают разведчики.

"В связи с этим мы вновь призываем секретариат ООН и специализированные агентства Организации, включая ВОЗ, не спешить обнародовать непроверенную информацию. Данные нужно брать из достоверных и неполитизированных источников, их нужно обязательно перепроверять, в том числе на предмет того, прошла ли инфраструктура, которая якобы подвергалась ударам, процедуру деконфликтинга", - цитирует постпреда РИА Новости.