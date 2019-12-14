Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Можно ли придумать Россию заново? Придумщик Ленин, президент Путин, яблочник Сок...
МиГ-21 нанесли удар в Ливии: Источники сообщают об уничтожении турецкого Boeing ...
Доллар по 200 рублей и война: Наступят ли для России американские «санкции из ад...
Киев недоговороспособен. Это демонстрирует и Зеленский, и его команда
Главная / Политика

"Попытки были": В Кремле высказались о "разговоре на повышенных тонах" в Париже

14 декабря 2019, 23:24  •  139 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытки перехода беседы на повышенные тона в ходе "нормандского саммита" в Париже были. Как ранее сообщили в МИД, украинская сторона настаивала на изменении Минских соглашений.
В Кремле заявили, что в ходе "нормандского саммита" попытки перехода беседы на повышенные тона были. Об этом ранее заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, выступая на площадке клуба "Валдай". Как отмечал дипломат, украинская сторона настаивала на пересмотре договорённостей.
В частности, указал он, в ходе дискуссии звучали "идеи серьёзным образом переработать тот документ ... но твёрдость нашего лидера это всё предотвратила".
В Кремле указали, что в целом разговор в рамках "нормандского саммита" в Париже шёл в рабочем ключе.
"Попытки были. Разговор был рабочий", - сказал Песков в комментарии РИА Новости, отвечая на вопрос, правда ли, что переговоры проходили на повышенных тонах с украинской стороной, которая пыталась изменить Минские соглашения.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



139
Источник
Похожие новости
14 декабря 2019, 03:54
"Непрофессионально": В Азербайджане раскритиковали резолюцию США по геноциду армян
14 декабря 2019, 10:24
В Госдуме оценили надежды Киева на срыв «Северного потока — 2»
14 декабря 2019, 20:09
Можно ли придумать Россию заново? Придумщик Ленин, президент Путин, яблочник Сокуров и примкнувший к ним коммунист Рашкин
14 декабря 2019, 10:24
"Мощнее, жёстче и гораздо опытнее": Соловьёв назвал реального правителя Украины
14 декабря 2019, 20:09
МиГ-21 нанесли удар в Ливии: Источники сообщают об уничтожении турецкого Boeing 747
14 декабря 2019, 23:24
"Попытки были": В Кремле высказались о "разговоре на повышенных тонах" в Париже
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 декабря 2019, 01:09
"И ножками, и глазками": Захарова посоветовала Зеленскому сделать хоть что-то "не в теории"
09 декабря 2019, 10:09
«Ржев». Ну и кто это проплатил?
10 декабря 2019, 07:28
Итоги, как я их увидел
11 декабря 2019, 01:09
"Его превосходительство": Журналистов заинтересовали таблички с именами лидеров "нормандской четвёрки"
09 декабря 2019, 03:40
"Израильские истребители бегством спасались от Су-35": Операцию русских в красках описывают в Сети
10 декабря 2019, 18:39
"Гальюнная дипломатия": Странная засада на Путина в ходе "нормандской встречи" стала сенсацией на Украине
08 декабря 2019, 14:39
«Моя музыка для всех. Кроме русских»: Как советские звёзды отрекаются от страны, благодаря которой стали знамениты
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.