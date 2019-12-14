"Попытки были": В Кремле высказались о "разговоре на повышенных тонах" в Париже

В Кремле заявили, что в ходе "нормандского саммита" попытки перехода беседы на повышенные тона были. Об этом ранее заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, выступая на площадке клуба "Валдай". Как отмечал дипломат, украинская сторона настаивала на пересмотре договорённостей.

В частности, указал он, в ходе дискуссии звучали "идеи серьёзным образом переработать тот документ ... но твёрдость нашего лидера это всё предотвратила".

В Кремле указали, что в целом разговор в рамках "нормандского саммита" в Париже шёл в рабочем ключе.

"Попытки были. Разговор был рабочий", - сказал Песков в комментарии РИА Новости, отвечая на вопрос, правда ли, что переговоры проходили на повышенных тонах с украинской стороной, которая пыталась изменить Минские соглашения.