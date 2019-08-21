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"Попытка выставить Украину на всеобщее посмешище": Журналист о выходке жены Порошенко
21 августа 2019, 01:54 • 67 • Политика
Супруга Порошенко выделила деньги на комедию о войне в Донбассе. "Попытка напомнить о себе и в сотый раз выставить Украину на всеобщее международное посмешище", - комментирует выходку журналист и блогер Оксана Шкода.
Украинский культурный фонд, который возглавляет жена экс-президента страны Петра Порошенко, выделил 8,9 миллионов гривен или примерно 23 миллиона рублей на комедию о войне в Донбассе. Ситуацию для Царьграда прокомментировала уроженка Полтавы, журналист и блогер Оксана Шкода.
Она отмечает, что сейчас как раз находится в Донбассе, поэтому данная тема является для неё весьма животрепещущей. Журналистка напомнила, что перед тем, как на комедию о войне в Донбассе были выделены деньги, фильм выиграл конкурс украинского Госкино.
Также блогер указала, что комедия о войне в Донбассе оскорбляет не только жителей обстреливаемых территорий, ведь это не что иное как пляски на костях погибших мирных жителей, детей в том числе. Кинокартина оскорбляет ещё и украинских военных, которые "пачками" гибнут в Донбассе.
Журналистка считает в принципе неуместным снимать комедию о трагедии, причём ещё далеко не завершившейся трагедии. Она считает, что таким способом Киев пытается напомнить о себе и в сотый раз выставить Украину на всеобщее международное посмешище.
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