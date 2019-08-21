"Попытка выставить Украину на всеобщее посмешище": Журналист о выходке жены Порошенко

Украинский культурный фонд, который возглавляет жена экс-президента страны Петра Порошенко, выделил 8,9 миллионов гривен или примерно 23 миллиона рублей на комедию о войне в Донбассе. Ситуацию для Царьграда прокомментировала уроженка Полтавы, журналист и блогер Оксана Шкода.

Она отмечает, что сейчас как раз находится в Донбассе, поэтому данная тема является для неё весьма животрепещущей. Журналистка напомнила, что перед тем, как на комедию о войне в Донбассе были выделены деньги, фильм выиграл конкурс украинского Госкино.

"В принципе, какая Украина, такая и культура, это однозначно несопоставимые понятия", - сказала Оксана Шкода в интервью Царьграду.

Также блогер указала, что комедия о войне в Донбассе оскорбляет не только жителей обстреливаемых территорий, ведь это не что иное как пляски на костях погибших мирных жителей, детей в том числе. Кинокартина оскорбляет ещё и украинских военных, которые "пачками" гибнут в Донбассе.

"Комедия о войне на Донбассе касается непосредственно этих воинов света, в кавычках, которые гибнут здесь сотнями и тысячами", - отметила Оксана Шкода.

Журналистка считает в принципе неуместным снимать комедию о трагедии, причём ещё далеко не завершившейся трагедии. Она считает, что таким способом Киев пытается напомнить о себе и в сотый раз выставить Украину на всеобщее международное посмешище.