"Попытка ввести цензуру": Британец выкриками прервал выступление Небензи в Совбезе ООН

Недипломатические методы Джонатан Аллен проявил, поскольку ему якобы показалось слишком долгим выступление представителя РФ.

"Совет уже проголосовал по вопросу, есть правило и время выступления, и я прошу вас проследить за тем, чтобы российский представитель… ограничил свои замечания", — цитирует британца РИА Новости. Однако председатель Совбеза Диан Трианшах Джани после выпада Аллена предоставил Небензе возможность продолжить речь.

Однако через несколько минут британец снова попытался прервать представителя России. Позже Небензя назвал случившееся "попыткой ввести цензуру" в Совете безопасности, передает ТАСС. Однако методы, которыми это пытаются реализовать, он считает неприемлемыми.