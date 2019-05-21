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"Попытка ввести цензуру": Британец выкриками прервал выступление Небензи в Совбезе ООН

21 мая 2019, 06:24  •  51 • Политика
Заместитель постпреда Великобритании в Совбезе ООН Джонатан Аллен выкриками прервал выступление постпреда РФ Василия Небензи. Инцидент случился после того, как Совбез отказался от рассмотрения вопроса о скандальном языковом законе, принятом на Украине. Российский представитель высказался по этому поводу, однако британский коллега попытался помешать ему таким способом. "Мы увидели сегодня попытку ввести цензуру в Совбезе", - отметил позже Небензя.
Недипломатические методы Джонатан Аллен проявил, поскольку ему якобы показалось слишком долгим выступление представителя РФ.
"Совет уже проголосовал по вопросу, есть правило и время выступления, и я прошу вас проследить за тем, чтобы российский представитель… ограничил свои замечания", — цитирует британца РИА Новости. Однако председатель Совбеза Диан Трианшах Джани после выпада Аллена предоставил Небензе возможность продолжить речь.
Однако через несколько минут британец снова попытался прервать представителя России. Позже Небензя назвал случившееся "попыткой ввести цензуру" в Совете безопасности, передает ТАСС. Однако методы, которыми это пытаются реализовать, он считает неприемлемыми.

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