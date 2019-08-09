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"Попытка вмешательства во внутренние дела России": МИД РФ отчитал американских дипломатов за агитацию митинга в Москве

09 августа 2019, 16:54  •  105 • Политика
МИД России отчитал американских дипломатов за то, что они агитировали к участию в несанкционированном митинге в Москве 3 августа. По мнению ведомства, это была "попытка вмешательства во внутренние дела России".
Советника-посланника посольства США в Москве Тима Ричардсона вызвали в российский МИД из-за вопиющего вмешательства во внутренние дела России.
Представление было сделано в связи с постом, который появился в официальном аккаунте управления по консульским вопросам Госдепа в "Твиттере" и на сайте дипмиссии. Американские дипломаты призывали участвовать в несанкционированной акции в Москве 3 августа.
В МИД России подчеркнули, что публикация составленной организаторами схемы ненаконного мероприятия — это прямая агитация и призыв к действию, то есть попытка вмешательства во внутренние дела страны.

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