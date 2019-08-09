"Попытка вмешательства во внутренние дела России": МИД РФ отчитал американских дипломатов за агитацию митинга в Москве

Советника-посланника посольства США в Москве Тима Ричардсона вызвали в российский МИД из-за вопиющего вмешательства во внутренние дела России.

Представление было сделано в связи с постом, который появился в официальном аккаунте управления по консульским вопросам Госдепа в "Твиттере" и на сайте дипмиссии. Американские дипломаты призывали участвовать в несанкционированной акции в Москве 3 августа.

В МИД России подчеркнули, что публикация составленной организаторами схемы ненаконного мероприятия — это прямая агитация и призыв к действию, то есть попытка вмешательства во внутренние дела страны.