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"Попытка продвинуться вперёд означает лишь одно": Русский БТР развернул патруль США в Сирии
20 июля 2021, 02:40 • 54 • В мире
Военные России пресекли попытку американцев вторгнуться вглубь сирийской территории. Инцидент произошёл в провинции Хасека.
В Сети обнародовали фото, как военные России остановили тройку американских бронемашин. По предварительной информации, случай произошёл в сирийской Хасеке.
На фото, обнародованном в телеграм-канале REVERSE SIDE OF THE MEDAL, запечатлено, как военные России на БТР-82А преграждают путь американскому патрулю.
Как объяснил журналистам военный аналитик Константин Сивков, подобные случаи между русскими и американцами в САР происходят не впервые.
В районах, контролируемых Россией и Дамаском, американцы должны передвигаться строго по согласованию, подчеркнул он в комментарии для Общественной службы новостей.
Притом ослушаться требований военных России американцы не могли, подчёркивает эксперт.
"Попытка продвинуться вперёд в такой ситуации означает только одно: военный конфликт", - указал он. В таком случае колонне не остаётся ничего иного, как покинуть территорию.
По информации СМИ, американцы развернулись и уехали, когда увидели, что дорога заблокирована и они не смогут продолжить свой путь.
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