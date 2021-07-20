Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Теракт в Донбассе: Зеленский разыгрывает карту "Война"
"Иного выхода нет": Украине дали совет по сближению с Россией после пр...
Лучший анекдот про вызов Шойгу на Украину появился в Сети
Катастрофа: на Каннском кинофестивале не осталось здоровых
Главная / В мире

"Попытка продвинуться вперёд означает лишь одно": Русский БТР развернул патруль США в Сирии

20 июля 2021, 02:40  •  54 • В мире
Военные России пресекли попытку американцев вторгнуться вглубь сирийской территории. Инцидент произошёл в провинции Хасека.
В Сети обнародовали фото, как военные России остановили тройку американских бронемашин. По предварительной информации, случай произошёл в сирийской Хасеке.
На фото, обнародованном в телеграм-канале REVERSE SIDE OF THE MEDAL, запечатлено, как военные России на БТР-82А преграждают путь американскому патрулю.
Как объяснил журналистам военный аналитик Константин Сивков, подобные случаи между русскими и американцами в САР происходят не впервые.
В районах, контролируемых Россией и Дамаском, американцы должны передвигаться строго по согласованию, подчеркнул он в комментарии для Общественной службы новостей.
Притом ослушаться требований военных России американцы не могли, подчёркивает эксперт.
"Попытка продвинуться вперёд в такой ситуации означает только одно: военный конфликт", - указал он. В таком случае колонне не остаётся ничего иного, как покинуть территорию.
По информации СМИ, американцы развернулись и уехали, когда увидели, что дорога заблокирована и они не смогут продолжить свой путь.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






54
Источник
Похожие новости
19 июля 2021, 12:55
ФРГ: разные взгляды востока и запада
19 июля 2021, 01:55
Эксперт: Населению США угрожает "пандемия непривитых"
19 июля 2021, 02:45
«Расширить влияние на умы»: почему Байден заговорил о необходимости изменений в избирательном праве США
19 июля 2021, 23:00
"Относительно молодой вариант": В ВОЗ рассказали, что пришло на смену "дельта"-штамму
20 июля 2021, 00:50
За что отрубили голову монархисту?
20 июля 2021, 00:45
«История года»: что известно о скандале вокруг слежки за журналистами и политиками в мире с помощью шпионской программы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 июля 2021, 09:15
После убийства президента Гаити Захарова назвала "ужасающий повод" для санкций и истерик
13 июля 2021, 16:35
Зеленский заговорил о русском языке, но получился ляп
15 июля 2021, 06:10
Депутат Рады разоблачил афёру Киева с русским газом
15 июля 2021, 12:35
"Ни хрена себе Доминго": В прошлом Зеленского нашли разгадку отставки Авакова
14 июля 2021, 06:20
Белорусы устроили ЕС и США 31 час стыда
13 июля 2021, 22:05
Зашифрованное вступление Путина: Экстренная встреча началась с важнейшего намёка
14 июля 2021, 08:10
Деньги умерших пенсионеров в центре скандала: "Система трещит по швам"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.