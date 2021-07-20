"Попытка продвинуться вперёд означает лишь одно": Русский БТР развернул патруль США в Сирии

Военные России пресекли попытку американцев вторгнуться вглубь сирийской территории. Инцидент произошёл в провинции Хасека.

В Сети обнародовали фото, как военные России остановили тройку американских бронемашин. По предварительной информации, случай произошёл в сирийской Хасеке.

На фото, обнародованном в телеграм-канале REVERSE SIDE OF THE MEDAL, запечатлено, как военные России на БТР-82А преграждают путь американскому патрулю.

Как объяснил журналистам военный аналитик Константин Сивков, подобные случаи между русскими и американцами в САР происходят не впервые.

В районах, контролируемых Россией и Дамаском, американцы должны передвигаться строго по согласованию, подчеркнул он в комментарии для Общественной службы новостей.

Притом ослушаться требований военных России американцы не могли, подчёркивает эксперт.

"Попытка продвинуться вперёд в такой ситуации означает только одно: военный конфликт", - указал он. В таком случае колонне не остаётся ничего иного, как покинуть территорию.

По информации СМИ, американцы развернулись и уехали, когда увидели, что дорога заблокирована и они не смогут продолжить свой путь.