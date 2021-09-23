"Попытка отвлечь от позора": Глава СВР объяснил "появление" третьего русского в "деле Скрипалей"

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин объяснил появление третьего русского "отравителя" в "деле Скрипалей". По словам Нарышкина, "это ещё и попытка отвлечь общественность от позора".

Ранее, 21 сентября, полиция Британии предъявила обвинения уже третьему, "традиционно" русскому подозреваемому по "делу Скрипалей", заявив, что "к Петрову и Боширову присоединился ещё один ассасин". В офисе премьера Великобритании заявили, что будут добиваться экстрадиции, но тут же признали бессмысленность этих попыток. Стоит отметить, что и по третьему, как и по двум предыдущим "подозреваемым", ни одного факта обвиняющей стороной предоставлено не было.

По мнению Сергея Нарышкина, во-первых, очередное обвинение в адрес нашей страны - это просто новая ложь, не подкреплённая абсолютно ничем и придуманная лишь в поддержку первой лжи, а, во-вторых, это также попытка отвлечь от позорного бегства из Афганистана.

Прежде всего войск Соединённых Штатов Америки и их союзников в лице, в том числе Великобритании, - сказал он журналистам.

Глава СВР добавил, что Лондон помогает отвлечь общественность от того факта, что в настоящее время блок НАТО "просто уже не в силах поддерживать безопасность в том или ином регионе мира".