|
"Попытка отвлечь от позора": Глава СВР объяснил "появление" третьего русского в "деле Скрипалей"
23 сентября 2021, 11:15 • 106 • Политика
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин объяснил появление третьего русского "отравителя" в "деле Скрипалей". По словам Нарышкина, "это ещё и попытка отвлечь общественность от позора".
Ранее, 21 сентября, полиция Британии предъявила обвинения уже третьему, "традиционно" русскому подозреваемому по "делу Скрипалей", заявив, что "к Петрову и Боширову присоединился ещё один ассасин". В офисе премьера Великобритании заявили, что будут добиваться экстрадиции, но тут же признали бессмысленность этих попыток. Стоит отметить, что и по третьему, как и по двум предыдущим "подозреваемым", ни одного факта обвиняющей стороной предоставлено не было.
По мнению Сергея Нарышкина, во-первых, очередное обвинение в адрес нашей страны - это просто новая ложь, не подкреплённая абсолютно ничем и придуманная лишь в поддержку первой лжи, а, во-вторых, это также попытка отвлечь от позорного бегства из Афганистана.
Глава СВР добавил, что Лондон помогает отвлечь общественность от того факта, что в настоящее время блок НАТО "просто уже не в силах поддерживать безопасность в том или ином регионе мира".
Подпишитесь на нас
106
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 сентября 2021, 00:55
|
18 сентября 2021, 19:25
|
20 сентября 2021, 11:45
|
17 сентября 2021, 08:35
|
23 сентября 2021, 05:45
|
18 сентября 2021, 00:10
|
19 сентября 2021, 22:00