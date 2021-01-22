"Попытка организовать в России революцию запущена": Зачинщики хотят переплюнуть Белоруссию

Политический обозреватель телеканала Царьград Андрей Перла прокомментировал ситуацию с призывами к незаконным акциям в поддержку блогера Алексея Навального.

В эфире программы "Царьград. Главное" он подчеркнул, что в настоящее время наблюдается "начало попытки организации в России революции". Притом речь идёт не о неком подобии цветных революций, которые имели место на Украине, а также в Египте и других ближневосточных странах.

Наиболее близким историческим событием по отношению к тем процессам, которые готовят сторонники Навального нашей стране сегодня, является Первая русская революция, считает эксперт.

Я думаю, что организаторы завтрашнего безобразия где-то в уме держат картинку Кровавого воскресенья. А то, что рассказали русским людям о Кровавом воскресенье, стало началом Первой русской революции и в каком-то смысле началом крушения России, - подчеркнул Перла.

Зачинщики очень рассчитывают, что и завтра на улицах городов нашей страны начнётся "ужас и кошмар", который будет перманентно сохраняться на протяжении длительного периода.