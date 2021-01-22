|
"Попытка организовать в России революцию запущена": Зачинщики хотят переплюнуть Белоруссию
22 января 2021, 22:15 • 258 • Политика
Андрей Перла, комментируя ситуацию с призывами к незаконным акциям в поддержку Алексея Навального, заметил, что "попытка организовать в России революцию запущена". По его мнению, зачинщики хотят переплюнуть события в Белоруссии.
Политический обозреватель телеканала Царьград Андрей Перла прокомментировал ситуацию с призывами к незаконным акциям в поддержку блогера Алексея Навального.
В эфире программы "Царьград. Главное" он подчеркнул, что в настоящее время наблюдается "начало попытки организации в России революции". Притом речь идёт не о неком подобии цветных революций, которые имели место на Украине, а также в Египте и других ближневосточных странах.
Наиболее близким историческим событием по отношению к тем процессам, которые готовят сторонники Навального нашей стране сегодня, является Первая русская революция, считает эксперт.
Зачинщики очень рассчитывают, что и завтра на улицах городов нашей страны начнётся "ужас и кошмар", который будет перманентно сохраняться на протяжении длительного периода.
258
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 января 2021, 13:25
|
16 января 2021, 21:25
|
22 января 2021, 04:50
|
20 января 2021, 01:30
|
21 января 2021, 16:00
|
16 января 2021, 08:35
|
18 января 2021, 07:20