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"Попытка госпереворота": Россию ждёт серия атак, но есть шанс всё остановить - писатель Усанин

26 июня 2020, 20:00  •  88 • Политика
Писатель Александр Усанин расписал на личной странице в социальной сети Facebook сценарий политического развития России на фоне голосования по поправкам к Конституции и предшествующих событий. Усанин полагает, что Владимир Путин постоянно подводил жителей страны к пониманию важности суверенитета и в конце концов мы дошли и до этапа голосования по поправкам. И если голосование провалится, Россию ждут многие удары, вплоть до "попытки госпереворота".
Александр Усанин считает, что после 1 июля основные политические события в России только начнут разворачиваться. На личной странице в социальной сети Facebook Усанин напомнил, какие события предшествовали объявлению голосования по внесению поправок в основной закон страны и в целом дискуссии о необходимости поправок. Как минимум это попытка подчинить себе Центробанк в 2000 году и отстранение олигархов от тактического управления страной. В 2004 году - введение праздничной даты в честь победы национально-освободительного движения, дальше - в 2007 году - выступление против американской системы однополярного мира. После - другие события, связанные с отстаиванием суверенитета России.
"Итак, что имеем на начало 2020 года?" - задаёт вопрос Усанин и представляет свою версию.
За суверенитет:
1. Путин.
2. Несколько его агентов, внедрённых в органы власти.
3. Около 2 миллионов граждан, то есть порядка 2% избирателей.
Против:
1. Олигархи. Они получили власть в России от американских и английских чиновников, завязаны на лондонские кредиты и обязаны держать семьи в метрополии.
2. Чиновники (кроме нескольких путинских агентов). Они изначально встроены в оккупационную систему управления, зависят от олигархов, которые давали им деньги на выборы. А многие высшие должностные лица для получения должности, как и олигархи, были обязаны держать семью в метрополии. Для них восстановление суверенитета России - это личная катастрофа: не только потеря всего имущества и работы, но и угроза для семьи.
3. СМИ. Это выстроенная ещё с начала 90-х годов оккупационная пропаганда. Соответственно, туда подбирались кадры, верные оккупанту. А редакционная политика определяется иностранными рейтинговыми агентствами.
"А также 98% избирателей, из которых небольшая часть сознательно против суверенитета, а остальные просто не хотят об этом думать", - добавляет писатель.
Предложенные президентом поправки предлагают восстановление суверенитета, а мы заинтересованы в том, чтобы отдать за них голоса, считает писатель. В то же время от конечного выбора будет зависеть то, как Россия станет развиваться дальше.
"Что начнётся после 1 июля? Это зависит от результатов голосования, - полагает Усанин. - В случае слабой поддержки народом курса на восстановление суверенитета России у врага остаётся шанс поднять неразобравшихся граждан в атаку против своей страны. Тогда следует ждать массовых увольнений, искусственного голода, терактов по указанию американских хозяев. Причём наиболее активные атаки будут производиться в самых слабых местах - где меньше всего проголосуют за суверенитет, там и ждите американских терактов. А гражданам расскажут, что всё это следствие принятых поправок и "узурпации власти". Далее - попытка госпереворота с сопутствующими атаками со стороны Украины, Польши, Прибалтики. Деление страны на части и организация полномасштабной гражданской войны".
Полная версия рассуждений доступна на личной странице Усанина в социальной сети.

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