"Попытка госпереворота": Россию ждёт серия атак, но есть шанс всё остановить - писатель Усанин

Александр Усанин считает, что после 1 июля основные политические события в России только начнут разворачиваться. На личной странице в социальной сети Facebook Усанин напомнил, какие события предшествовали объявлению голосования по внесению поправок в основной закон страны и в целом дискуссии о необходимости поправок. Как минимум это попытка подчинить себе Центробанк в 2000 году и отстранение олигархов от тактического управления страной. В 2004 году - введение праздничной даты в честь победы национально-освободительного движения, дальше - в 2007 году - выступление против американской системы однополярного мира. После - другие события, связанные с отстаиванием суверенитета России.

"Итак, что имеем на начало 2020 года?" - задаёт вопрос Усанин и представляет свою версию.

За суверенитет:

1. Путин.

2. Несколько его агентов, внедрённых в органы власти.

3. Около 2 миллионов граждан, то есть порядка 2% избирателей.

Против:

1. Олигархи. Они получили власть в России от американских и английских чиновников, завязаны на лондонские кредиты и обязаны держать семьи в метрополии.

2. Чиновники (кроме нескольких путинских агентов). Они изначально встроены в оккупационную систему управления, зависят от олигархов, которые давали им деньги на выборы. А многие высшие должностные лица для получения должности, как и олигархи, были обязаны держать семью в метрополии. Для них восстановление суверенитета России - это личная катастрофа: не только потеря всего имущества и работы, но и угроза для семьи.

3. СМИ. Это выстроенная ещё с начала 90-х годов оккупационная пропаганда. Соответственно, туда подбирались кадры, верные оккупанту. А редакционная политика определяется иностранными рейтинговыми агентствами.

"А также 98% избирателей, из которых небольшая часть сознательно против суверенитета, а остальные просто не хотят об этом думать", - добавляет писатель.

Предложенные президентом поправки предлагают восстановление суверенитета, а мы заинтересованы в том, чтобы отдать за них голоса, считает писатель. В то же время от конечного выбора будет зависеть то, как Россия станет развиваться дальше.

"Что начнётся после 1 июля? Это зависит от результатов голосования, - полагает Усанин. - В случае слабой поддержки народом курса на восстановление суверенитета России у врага остаётся шанс поднять неразобравшихся граждан в атаку против своей страны. Тогда следует ждать массовых увольнений, искусственного голода, терактов по указанию американских хозяев. Причём наиболее активные атаки будут производиться в самых слабых местах - где меньше всего проголосуют за суверенитет, там и ждите американских терактов. А гражданам расскажут, что всё это следствие принятых поправок и "узурпации власти". Далее - попытка госпереворота с сопутствующими атаками со стороны Украины, Польши, Прибалтики. Деление страны на части и организация полномасштабной гражданской войны".

Полная версия рассуждений доступна на личной странице Усанина в социальной сети.