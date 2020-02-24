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"Попытка доказать суверенитет над Крымом": В МИД прокомментировали морские претензии Украины

24 февраля 2020, 15:24  •  122 • В мире
В МИД России ответили на решение арбитражного трибунала в Гааге. Выяснилось, что суд не будет рассматривать претензии Украины на море вблизи Крыма. Морской трибунал решил, что не может "определять государственную принадлежность суши". В МИД удовлетворены этим решением и считают действия Украины "попыткой доказать несуществующий суверенитет над Крымом".
Российские дипломаты оценили попытку Украины добиться признания в арбитражном трибунале в Гааге. Накануне стало известно, что суд рассмотрит претензии государства в части строительства Россией моста через Керченский пролив, которое украинцы называют "незаконным". Власти страны также пожаловались на остановку судов, которые идут в Мариуполь и Бердянск. Однако рассматривать претензии Украины на воды вблизи полуострова суд не будет, сообщает РИА Новости.
В МИД России пока довольны таким решением. Российские дипломаты расценивают действия украинских властей как "попытку доказать несуществующий суверенитет над Крымом".
"Очевидно, что этому арбитражу для рассмотрения украинских претензий сначала потребовалось бы установить, какое государство является прибрежным по отношению к Крыму. Однако морской трибунал, сформированный для решения вопросов о "толковании или применении" Конвенции 1982 года, не вправе определять государственную принадлежность суши. Принципиально важно, что в этом арбитры поддержали нас, причём единогласно", - сообщает МИД РФ.
Как ранее писали "Утро.ру", Киев давал понять, что слушания в Гааге станут победными. Глава МИД Незалежной Вадим Пристайко писал, что суд будет, в том числе, разбирать "незаконное строительство" Крымского моста или, например, "похищение природных ресурсов" Украины.

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