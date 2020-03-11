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"Попёр - получил!": Путин предостерёг Саакашвили. Но тот нарушил обещание

11 марта 2020, 14:35  •  59 • Политика
Президент России Владимир Путин рассказал, как предостерегал экс-президента Грузии Михаила Саакашвили от использования силового сценария в отношении Абхазии и Южной Осетии. И тот даже дал обещание, но нарушил его. "Попёр - получил!" - резюмировал российский лидер.
О непростых взаимоотношениях с Грузией и причине таковых в интервью для спецпроекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину" рассказал президент России. На замечание собеседника о том, что "ближние соседи от нас немножко отползать стали", и в их числе Грузия, Путин заметил, что "они не отползли, они отпрыгнули в сторону".
По мнению российского лидера, наша страна в этом не виновата, а "благодарить" стоит бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили. "И мы здесь ни при чём. Это пускай они скажут спасибо Михаилу Николаевичу", - заметил российский лидер.
Журналист Андрей Ванденко сделал ремарку, что того и нет уже давно, а Путин не без иронии прокомментировал, что Саакашвили "бегает вон по площадям-то, по крышам там, как кот мартовский".
Речь зашла и о предостережении, которое российский президент сделал своему грузинскому коллеге по поводу применения силового сценария в отношении Абхазии и Южной Осетии. И поначалу Саакашвили внял и даже дал обещание. А после его нарушил.
"Я ему говорил: "Только, слушайте, ни в коем случае не пытайтесь решить вопросы Южной Осетии и Абхазии силовым способом", - припомнил тот разговор с грузинским коллегой Путин. "Не, не, я никогда этого не сделаю!" - и попёр. Попёр - получил!"

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