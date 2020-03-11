"Попёр - получил!": Путин предостерёг Саакашвили. Но тот нарушил обещание

О непростых взаимоотношениях с Грузией и причине таковых в интервью для спецпроекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину" рассказал президент России. На замечание собеседника о том, что "ближние соседи от нас немножко отползать стали", и в их числе Грузия, Путин заметил, что "они не отползли, они отпрыгнули в сторону".

По мнению российского лидера, наша страна в этом не виновата, а "благодарить" стоит бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили. "И мы здесь ни при чём. Это пускай они скажут спасибо Михаилу Николаевичу", - заметил российский лидер.

Журналист Андрей Ванденко сделал ремарку, что того и нет уже давно, а Путин не без иронии прокомментировал, что Саакашвили "бегает вон по площадям-то, по крышам там, как кот мартовский".

Речь зашла и о предостережении, которое российский президент сделал своему грузинскому коллеге по поводу применения силового сценария в отношении Абхазии и Южной Осетии. И поначалу Саакашвили внял и даже дал обещание. А после его нарушил.

"Я ему говорил: "Только, слушайте, ни в коем случае не пытайтесь решить вопросы Южной Осетии и Абхазии силовым способом", - припомнил тот разговор с грузинским коллегой Путин. "Не, не, я никогда этого не сделаю!" - и попёр. Попёр - получил!"