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"Популяризирует современную агрессию России": Украинские дипломаты в США требуют запретить фильм "Т-34"

19 февраля 2019, 08:39  •  108 • Политика
Посольство Украины в США требует от американских кинотеатров запретить показ российского фильма "Т-34" про легендарный танк. Украинские дипломаты уверяют, что картина "популяризирует современную агрессию России", при этом используется "историческая память о героях Второй мировой войны".
Украина теперь не только у себя откровенно банит российские фильмы, в том числе картины советского периода, но и заставляет других следовать их примеру. В частности, украинские дипломаты требуют запретить показ российского фильма режиссера Алексея Сидорова "Т-34" (2018 г.). Об этом у себя на странице в Facebook сообщает посольство Украины в США.
Дипломаты и не скрывают, что откровенно "давят" на американские кинотеатры, где намеревались демонстрировать фильм о подвиге российских танкистов в годы Великой Отечественной войны.
При этом посольство уверяет, что картина "популяризирует современную агрессию России". В качестве "инструмента" используется "историческая память о героях Второй мировой войны".
"Посольство Украины в США сегодня обратилось к ряду американских кинотеатров, - указывается в сообщении дипмиссии в соцсети под постером фильма, поперек которого идет надпись "Забаньте этот фильм". - Посольство призвало кинотеатры отказаться от демонстрации фильма, который открыто распространяет и популяризирует современную агрессию Российской Федерации в мире, жертвой которой стала и Украина, используя для этого историческую память о героях Второй мировой войны".
Дипломаты также поблагодарили американские кинотеатры, которые уже отказались от показа. Это, в частности, случилось в Массачусетсе. Однако, как сообщают местные СМИ, администрации пришлось отказаться от демонстрации российской ленты из-за угроз украинских националистов.

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