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"Популизм высокого уровня": Эксперт – о снятии с депутатов Рады неприкосновенности

05 сентября 2019, 05:54  •  81 • В мире
Для депутатов Верховной рады отменили неприкосновенность в случае уголовного преследования. Парламентарии многие годы "обещали простым людям" сделать это, напомнил перед голосованием Владимир Зеленский. "Мне кажется, что это популизм высокого уровня", - заявил публицист Леонид Крутаков.
Закон был принят украинским парламентом во вторник,3 сентября. Затем спикер Рады Дмитрий Разумков направил документ на подпись президенту Украины. Ситуацию в беседе с Nation News прокомментировал политолог, публицист, доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков.
Как указывается в тексте принятого законопроекта, в январе следующего года в Конституцию Украины будут внесены соответствующие поправки. При этом некоторые эксперты считают, что при составлении документа, снимающего с депутатов неприкосновенность, были допущены ошибки. Об этом, в частности, заявил и депутат Василий Нимченко, представляющий в Раде партию "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Леонид Крутаков называл принятие этого документа "популизмом высокого уровня. Ведь давно существует сама процедура отрешения от должности с последующим наказанием. Однако прежде, чем ее запустить, необходимо доказать, что тот или иной депутат причастен к уголовному преступлению.
"На мой взгляд, это только дестабилизирует принятие решений на Украине, поскольку каждый перед нажатием кнопки будет думать о том, что взбредет в голову власти. И в оппозиционном блоке теперь будут тысячу раз думать перед принятием решения. Это полицейский режим, который полностью подчиняет представительскую власть.
По словам политолога, после принятия закона о снятии неприкосновенности уже не надо будет стараться собрать доказательную базу вины парламентария, чтобы потом все это предъявить в Раду. Поэтому ни у кого из депутатов не будет никаких гарантий того, что завтра любого из них "примут", и только потом, в случае чего, просто заявят, что следствие ошиблось.
"Нужно понимать, что никакой статус не освобождает от уголовной ответственности. Это предложение носит популистский статус. Понятно, что населению это понравится", - резюмировал Леонид Крутаков.
Напомним, за принятие законопроекта № 7203 проголосовали 373 нардепа при необходимых 300 голосах. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.
Перед голосованием перед депутатами Рады выступил президент Владимир Зеленский. Он заверил, что не допустит преследования депутатов по политическим мотивам. Кроме того, он напомнил, что парламентарии "многие годы обещали людям" отказаться от иммунитета.
По мнению Зеленского, за отмену депутатской неприкосновенности выступают до 90% украинских граждан, он также "очень не советовал" нардепам проверять достоверность этой цифры, провоцируя протесты "неправильным" голосованием.

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