"Популистский акт": Стратегию Зеленского по "возвращению полуострова" оценили в Крыму

О "разработке стратегии" рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка на своей странице в Facebook. По его словам, речь идет о стратегии "реинтеграции" в Украину российского Крыма, а также неподконтрольных территорий Донбасса. В рамках этой стратегии планируется создать "концепцию переходного правосудия", основанную на нормах международного права.

По словам вице-спикера крымского парламента Владимира Бобкова, это заявление, как и все ему подобные, не более чем "популистский акт". К таким заявлениям Киева в Крыму уже привыкли и реагируют на них с иронией.

"Им нужно не стратегии писать, а показать, что действительно Украина готова прекратить огонь в зоне разграничения с Донецкой и Луганской народными республиками, а также хочет выстроить цивилизованные отношения с российским Крымом", - заявил Бобков в беседе с РИА Новости.

Вместо этого, добавил политик, Киев продолжает демонстрировать "политику в чистом виде", в то время как украинским властям есть чем заняться в самой Украине. К примеру, разработать стратегию развития собственной страны, а также принять меры для того, чтобы остановить раскол внутри украинского общества.