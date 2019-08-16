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"Популистский акт": Стратегию Зеленского по "возвращению полуострова" оценили в Крыму
16 августа 2019, 11:24 • 116 • Политика
В Киеве призвали к 2020 году создать стратегию по "реинтеграции Крыма и Донбасса". Над соответствующим планом усиленно трудится офис президента Украины Владимира Зеленского. В Крыму на эту инициативу отреагировали с иронией, назвав ее "полной бессмыслицей и актом популизма".
О "разработке стратегии" рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка на своей странице в Facebook. По его словам, речь идет о стратегии "реинтеграции" в Украину российского Крыма, а также неподконтрольных территорий Донбасса. В рамках этой стратегии планируется создать "концепцию переходного правосудия", основанную на нормах международного права.
По словам вице-спикера крымского парламента Владимира Бобкова, это заявление, как и все ему подобные, не более чем "популистский акт". К таким заявлениям Киева в Крыму уже привыкли и реагируют на них с иронией.
"Им нужно не стратегии писать, а показать, что действительно Украина готова прекратить огонь в зоне разграничения с Донецкой и Луганской народными республиками, а также хочет выстроить цивилизованные отношения с российским Крымом", - заявил Бобков в беседе с РИА Новости.
Вместо этого, добавил политик, Киев продолжает демонстрировать "политику в чистом виде", в то время как украинским властям есть чем заняться в самой Украине. К примеру, разработать стратегию развития собственной страны, а также принять меры для того, чтобы остановить раскол внутри украинского общества.
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