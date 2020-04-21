Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
А как же «агрессор»? Украинская верхушка выстраивается в очередь на поклон в Мос...
«Вообще не объяснили ситуацию»: почему 27 серпуховских врачей отказались работат...
«Армата» сдала экзамен в Сирии
"Он американец": "Иностранное гражданство" депутата вызвало ...
Главная / Политика

"Попрятались и плявузгают": Лукашенко обещал "достать" в России авторов "гадких каналов"

21 апреля 2020, 23:10  •  115 • Политика
Александр Лукашенко отметился очередным образным заявлением. Он обещал "достать" в России авторов "гадких каналов". По словам Лукашенко, авторы каналов в Москве "попрятались и плявузгают".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в эфире местного телевидения, что у него нет проблем с тем, чтобы разыскать авторов телеграм-каналов в Москве, которые пишут о его стране нелицеприятные вещи. По крайней мере, именно так ситуацию трактует сам Лукашенко.
Лукашенко, объясняет свое решение тем, что "доверять надо тому, кто за свои слова отвечает". В то же время авторы телеграм-каналов, которые пишут анонимно, ответственности не несут.
"Вы там в айфон потыкали, вышли на какие-то гадкие каналы, которые в Москве попрятались и оттуда плявузгают в сторону Беларуси. Думают, мы ж их не достанем. Надо - достанем", - подчеркнул глава Белоруссии.
Тут стоит сделать небольшое отступление, чтобы было понятно. Плявузгаць - это белорусское слово. В переводе на русский оно означает "болтать" или же "трепаться, молоть чушь".
Александр Лукашенко известен своими образными заявлениями, и подобное, нацеленное на получателей в России, не единственное. Между тем, "Утро.ру" о прогнозе Лукашенко на восстановление экономики. Он считает, что шанс есть встать на ноги же в течение месяца.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



115
Источник
Похожие новости
21 апреля 2020, 19:10
США накроются куполом? Лавров не исключил выхода Вашингтона из важного международного договора
21 апреля 2020, 21:10
"Донбасс? Нет, не слышал": Политолог назвал единственное "достижение" Зеленского
21 апреля 2020, 19:10
Иностранцам будет проще въехать в Россию? Кабмин предложил новый законопроект
21 апреля 2020, 21:10
"Троллят Медведева, и есть за что": Нефтяную ошибку экс-премьера разоблачил политолог
21 апреля 2020, 21:10
"Дайте сюда ваши "кровавые деньги": Господдержка на борьбу с властью
21 апреля 2020, 21:10
"Нет возможности": Греф "отказал" жителям России в пособии по коронавирусу
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 апреля 2020, 22:10
Мне выдали "помощь" от властей США. Это издевательство! (Саня Во Флориде)
21 апреля 2020, 22:05
Слухи о каннибализме: в Новосибирской области 66-летнего пенсионера подозревают в уби...
21 апреля 2020, 21:44
Смотреть до конца! Речь Соловьева сражает наповал: "Я помню свое прошлое!"
21 апреля 2020, 23:10
Силуанов не поднял трубку, когда звонил Путин. На видео сняли его работу над ошибками
21 апреля 2020, 22:10
Игорь Панарин: Мировая политика Гибридная война и нефть
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 апреля 2020, 00:10
"Так издеваться над сверхдержавой!": Появился целый список "бед" США из-за России
16 апреля 2020, 04:10
"Возникают потом истории": Лавров обратился к родителям, отправившим детей на учёбу в США
17 апреля 2020, 19:10
Вы склонили головы перед нацистами, как быдло! – телеведущая стыдит учителей Украины
18 апреля 2020, 06:10
«Зелёные человечки» уже в Киеве: Готовы к захвату по приказу ГРУ, – украинский генерал
20 апреля 2020, 03:10
"Он американец": "Иностранное гражданство" депутата вызвало скандал в Госдуме
17 апреля 2020, 05:10
"Ну как так?": Мишустин жёстко напомнил зарвавшемуся министру, что такое поручение Путина
19 апреля 2020, 02:10
Грузия: «Экспорт и туризм на нуле. Зато мы больше не зависим от России» (Обзор ИноСми)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.