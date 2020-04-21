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"Попрятались и плявузгают": Лукашенко обещал "достать" в России авторов "гадких каналов"
21 апреля 2020, 23:10 • 115 • Политика
Александр Лукашенко отметился очередным образным заявлением. Он обещал "достать" в России авторов "гадких каналов". По словам Лукашенко, авторы каналов в Москве "попрятались и плявузгают".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в эфире местного телевидения, что у него нет проблем с тем, чтобы разыскать авторов телеграм-каналов в Москве, которые пишут о его стране нелицеприятные вещи. По крайней мере, именно так ситуацию трактует сам Лукашенко.
Лукашенко, объясняет свое решение тем, что "доверять надо тому, кто за свои слова отвечает". В то же время авторы телеграм-каналов, которые пишут анонимно, ответственности не несут.
"Вы там в айфон потыкали, вышли на какие-то гадкие каналы, которые в Москве попрятались и оттуда плявузгают в сторону Беларуси. Думают, мы ж их не достанем. Надо - достанем", - подчеркнул глава Белоруссии.
Тут стоит сделать небольшое отступление, чтобы было понятно. Плявузгаць - это белорусское слово. В переводе на русский оно означает "болтать" или же "трепаться, молоть чушь".
Александр Лукашенко известен своими образными заявлениями, и подобное, нацеленное на получателей в России, не единственное. Между тем, "Утро.ру" о прогнозе Лукашенко на восстановление экономики. Он считает, что шанс есть встать на ноги же в течение месяца.
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