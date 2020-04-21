"Попрятались и плявузгают": Лукашенко обещал "достать" в России авторов "гадких каналов"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в эфире местного телевидения, что у него нет проблем с тем, чтобы разыскать авторов телеграм-каналов в Москве, которые пишут о его стране нелицеприятные вещи. По крайней мере, именно так ситуацию трактует сам Лукашенко.

Лукашенко, объясняет свое решение тем, что "доверять надо тому, кто за свои слова отвечает". В то же время авторы телеграм-каналов, которые пишут анонимно, ответственности не несут.

"Вы там в айфон потыкали, вышли на какие-то гадкие каналы, которые в Москве попрятались и оттуда плявузгают в сторону Беларуси. Думают, мы ж их не достанем. Надо - достанем", - подчеркнул глава Белоруссии.

Тут стоит сделать небольшое отступление, чтобы было понятно. Плявузгаць - это белорусское слово. В переводе на русский оно означает "болтать" или же "трепаться, молоть чушь".

Александр Лукашенко известен своими образными заявлениями, и подобное, нацеленное на получателей в России, не единственное. Между тем, "Утро.ру" о прогнозе Лукашенко на восстановление экономики. Он считает, что шанс есть встать на ноги же в течение месяца.