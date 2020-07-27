"Попросите Рамзана Ахматовича...": Шарий "сдал" жалобу Зеленского Путину

На днях в телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова появился пост о том, что Владимир Зеленский должен официально подтвердить принесённые им ранее извинения. Речь шла о нашумевшем интервью Зеленского Дмитрию Гордону - в нём украинский лидер, в частности, рассказал о том, что кадры с "плачущим Кадыровым" были использованы в ролике "Квартала 95".

По мнению Анатолия Шария, украинский президент при недавней беседе с Владимиром Путиным не упустил возможности пожаловаться на Кадырова. Журналист кратко пересказал вероятное содержание разговора Путина и Зеленского: "Владимир Владимирович, попросите Рамзана Ахматовича меня не трогать". - "Ладно, поговорю с ним, обнял, Вовчик, держись там".



Фото: скриншот twitter.com/anatoliisharii Фото: скриншот twitter.com/anatoliisharii

Напомним, ранее состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Ключевая тема - Донбасс, урегулирование ситуации в регионе и исполнение Минских соглашений.