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"Попросите Рамзана Ахматовича...": Шарий "сдал" жалобу Зеленского Путину
27 июля 2020, 14:05 • 117 • Политика
Украинский журналист Анатолий Шарий в своём "Твиттере" кратко пересказал суть недавней беседы президентов России и Украины. И неожиданно "сдал" жалобу Зеленского - якобы тот сказал Путину: "Попросите Рамзана Ахматовича меня не трогать".
На днях в телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова появился пост о том, что Владимир Зеленский должен официально подтвердить принесённые им ранее извинения. Речь шла о нашумевшем интервью Зеленского Дмитрию Гордону - в нём украинский лидер, в частности, рассказал о том, что кадры с "плачущим Кадыровым" были использованы в ролике "Квартала 95".
По мнению Анатолия Шария, украинский президент при недавней беседе с Владимиром Путиным не упустил возможности пожаловаться на Кадырова. Журналист кратко пересказал вероятное содержание разговора Путина и Зеленского: "Владимир Владимирович, попросите Рамзана Ахматовича меня не трогать". - "Ладно, поговорю с ним, обнял, Вовчик, держись там".
Фото: скриншот twitter.com/anatoliisharii
Напомним, ранее состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Ключевая тема - Донбасс, урегулирование ситуации в регионе и исполнение Минских соглашений.
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