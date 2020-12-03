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"Попросим помощи у народа": Санду устроит майдан, если её лишат контроля над спецслужбами
03 декабря 2020, 02:10 • 50 • Политика
Избранный президент Молдавии Майя Санду пригрозила устроить в стране майдан, если парламент лишит её контроля над спецслужбами. Она обвинила Додона в узурпации власти и пообещала "попросить помощи у народа".
Об этом Санду заявила в среду, выступая на пресс-конференции. Речь идёт о законопроекте, который предлагает вывести Службу информации и безопасности Молдавии из подчинения президента.
Санду полагает, что автором этой инициативы стал пока ещё действующий президент Молдавии Игорь Додон, который проиграл на нынешних выборах. В случае, если документ будет принят депутатами, избранный президент обещает вывести людей на улицы.
Напомним, что противостояние Игоря Додона и Майи Санду продолжилось и после выборов. Действующий президент заявил, что считает опасными некоторые инициативы своего преемника и постарается сбалансировать её политику через парламент. В частности, Додон критикует откровенно антироссийский курс Санду.
Так, например, выигравший выборы кандидат, которого называют ставленником Сороса, сразу же заявила, что Кишинёв не будет оплачивать газовый долг Приднестровья перед "Газпромом", а также потребовала вывести российских миротворцев из региона.
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