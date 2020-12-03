"Попросим помощи у народа": Санду устроит майдан, если её лишат контроля над спецслужбами

Об этом Санду заявила в среду, выступая на пресс-конференции. Речь идёт о законопроекте, который предлагает вывести Службу информации и безопасности Молдавии из подчинения президента.

Санду полагает, что автором этой инициативы стал пока ещё действующий президент Молдавии Игорь Додон, который проиграл на нынешних выборах. В случае, если документ будет принят депутатами, избранный президент обещает вывести людей на улицы.

Мы опротестуем эти злоупотребления в Конституционном суде и попросим помощи народа, чтобы защитить демократию, - отметила она.

Напомним, что противостояние Игоря Додона и Майи Санду продолжилось и после выборов. Действующий президент заявил, что считает опасными некоторые инициативы своего преемника и постарается сбалансировать её политику через парламент. В частности, Додон критикует откровенно антироссийский курс Санду.

Так, например, выигравший выборы кандидат, которого называют ставленником Сороса, сразу же заявила, что Кишинёв не будет оплачивать газовый долг Приднестровья перед "Газпромом", а также потребовала вывести российских миротворцев из региона.