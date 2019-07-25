"Попросили выйти с сумками и пройти пешком": Капитан "Неймы" о том, что происходило после захвата

Капитан захваченного Украиной российского танкера Nеyma Ильей Дробянко рассказал о том, что произошло с судном и экипажем. По его словам, все российские моряки живы и здоровы.

Дробянко отмечает, что захват судна сотрудниками СБУ прошёл без инцидентов. Тем не менее о судьбе танкера ему ничего не известно. По словам капитана корабля, соответствующая информация имеется у судовладельца.

Также Дробянко рассказал, что для возвращения в Россию морякам предоставили специальный автомобиль. На нем они добрались границы, но на КПП их задержали, объяснив это тем, что база не работает.

"После задержания нас попросили выйти с сумками и пройти пешком. Потом сказали вернуться, сесть в автомобили", - сказал Ильей Дробянко в интервью Sputnik.

Он подтвердил, что сразу после прохождения границы экипаж танкера отправится прямиком в аэропорт Кишинева. Оттуда моряки вылетят в Москву.

Напомним, что в четверг 25 июля Служба безопасности Украины захватила российский танкер Nеyma, который пришвартовался в порту Измаил в Одесской области. На борту судна был экипаж из 10 человек.

ВСЕ ПОДРОБНОСТИ В СПЕЦИАЛЬНОЙ РУБРИКЕ "ЗАХВАТ РОССИЙСКОГО ТАНКЕРА".