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"Попросили выйти с сумками и пройти пешком": Капитан "Неймы" о том, что происходило после захвата
25 июля 2019, 22:39 • 129 • Политика
Капитан российского танкера, захваченного Служба безопасности Украины, рассказал о том, что произошло после задержания корабля украинцами.
Капитан захваченного Украиной российского танкера Nеyma Ильей Дробянко рассказал о том, что произошло с судном и экипажем. По его словам, все российские моряки живы и здоровы.
Дробянко отмечает, что захват судна сотрудниками СБУ прошёл без инцидентов. Тем не менее о судьбе танкера ему ничего не известно. По словам капитана корабля, соответствующая информация имеется у судовладельца.
Также Дробянко рассказал, что для возвращения в Россию морякам предоставили специальный автомобиль. На нем они добрались границы, но на КПП их задержали, объяснив это тем, что база не работает.
Он подтвердил, что сразу после прохождения границы экипаж танкера отправится прямиком в аэропорт Кишинева. Оттуда моряки вылетят в Москву.
Напомним, что в четверг 25 июля Служба безопасности Украины захватила российский танкер Nеyma, который пришвартовался в порту Измаил в Одесской области. На борту судна был экипаж из 10 человек.
ВСЕ ПОДРОБНОСТИ В СПЕЦИАЛЬНОЙ РУБРИКЕ "ЗАХВАТ РОССИЙСКОГО ТАНКЕРА".
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