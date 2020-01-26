Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ещё одна страна "объявила войну" русским дипломатам. Москва оставила з...
"Гиблое место, оттуда пришли вирус Эбола и СПИД": Врач предсказал, из ...
"Ни имени, ни репутации - он никто": Сатановский "изгнал" Зе...
«Тому що не рабы»: Евроукры отдали железную дорогу немцам (Руслан Осташко)
Главная / В мире

"Попросил найти Украину на карте": Ведущая рассказала о ругательствах Помпео после провокационного вопроса

26 января 2020, 02:24  •  112 • В мире
Американская ведущая заявила, что госсекретарь США Майк Помпео выругался на неё после провокационного вопроса об Украине. "Попросил найти Украину на карте", - вспоминает ведущая.
О том, что американский госсекретарь Майк Помпео выругался на американскую ведущую Мэри Луиз Келли, сообщает радиостанция NPR. Отмечается, что это было сразу после провокационного вопроса о Незалежной.
Так, по словам самой Келли, Помпео "неоднократно ругался" в её адрес, когда она его спросила о политике США в отношении Украины. Тогда Помпео заявил сначала, что не собирается обсуждать эту тему. А после самого интервью пригласил ведущую к себе.
И задал такой вопрос: "Вы считаете, что американских граждан волнует Украина?"
"Он использовал ругательство в этом предложении и во многих других, - вспоминает Келли. - Он попросил найти Украину на карте".
Когда помощники принесли карту мира "без подписей", Келли, по её словам, сразу же указала местоположение Незалежной. После чего Помпео оставалось только убрать карту.
Известно, что в американском Госдепе от комментариев по этой ситуации воздержались. Между тем, как пишут Nation News "любовь" США к Украине, по мнению политолога Евгения Сатановского, связана лишь с тем, что для Вашингтона это своего рода фронт против России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



112
Источник
Похожие новости
25 января 2020, 19:54
Новый способ борьбы? В Китае ограничили туризм, чтобы справиться со вспышкой коронавируса
25 января 2020, 19:39
«Невнятная позиция»: почему Вашингтон предоставлял недостоверные данные о пострадавших от удара по базе в Ираке
25 января 2020, 09:54
Пристрастный арбитр: есть ли перспективы у готовящейся в США сделки по палестино-израильскому урегулированию
25 января 2020, 23:09
Вылечили, но случайно? В Китае выписали домой первую пациентку, которая перенесла коронавирус
26 января 2020, 02:24
"Стар трек" подаст на вас в суд": Трампа высмеяли за логотип космических сил США
26 января 2020, 02:24
"Попросил найти Украину на карте": Ведущая рассказала о ругательствах Помпео после провокационного вопроса
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 января 2020, 14:09
"Угадай министра обороны... Выигрывает Мутко": Сатановский о "новогоднем подарке" Путина и тотализаторе журналистов
24 января 2020, 04:54
"Унитазы с украинских катеров нашлись!": Военкор Коц дал смешную версию с "похищенной" сантехникой
25 января 2020, 13:24
"Путин достал Бабченко даже в Израиле": Соцсети высмеяли истерику инсценировавшего свою смерть журналиста
19 января 2020, 07:39
Берцы в Ла-Манше, или Кто нас остановит?
19 января 2020, 07:39
"Есть тревога... понимаю": Путина попросили остаться на третий срок. Президент ответил примером из 80-х
19 января 2020, 10:54
"Истеричность" Лукашенко оставит Белоруссию без газа? Эксперт заявил о тупике для Минска
21 января 2020, 11:39
И Зеленский наш? Президент проговорился: Украины нет
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.