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"Попросил найти Украину на карте": Ведущая рассказала о ругательствах Помпео после провокационного вопроса
26 января 2020, 02:24 • 112 • В мире
Американская ведущая заявила, что госсекретарь США Майк Помпео выругался на неё после провокационного вопроса об Украине. "Попросил найти Украину на карте", - вспоминает ведущая.
О том, что американский госсекретарь Майк Помпео выругался на американскую ведущую Мэри Луиз Келли, сообщает радиостанция NPR. Отмечается, что это было сразу после провокационного вопроса о Незалежной.
Так, по словам самой Келли, Помпео "неоднократно ругался" в её адрес, когда она его спросила о политике США в отношении Украины. Тогда Помпео заявил сначала, что не собирается обсуждать эту тему. А после самого интервью пригласил ведущую к себе.
И задал такой вопрос: "Вы считаете, что американских граждан волнует Украина?"
Когда помощники принесли карту мира "без подписей", Келли, по её словам, сразу же указала местоположение Незалежной. После чего Помпео оставалось только убрать карту.
Известно, что в американском Госдепе от комментариев по этой ситуации воздержались. Между тем, как пишут Nation News "любовь" США к Украине, по мнению политолога Евгения Сатановского, связана лишь с тем, что для Вашингтона это своего рода фронт против России.
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