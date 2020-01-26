"Попросил найти Украину на карте": Ведущая рассказала о ругательствах Помпео после провокационного вопроса

О том, что американский госсекретарь Майк Помпео выругался на американскую ведущую Мэри Луиз Келли, сообщает радиостанция NPR. Отмечается, что это было сразу после провокационного вопроса о Незалежной.

Так, по словам самой Келли, Помпео "неоднократно ругался" в её адрес, когда она его спросила о политике США в отношении Украины. Тогда Помпео заявил сначала, что не собирается обсуждать эту тему. А после самого интервью пригласил ведущую к себе.

И задал такой вопрос: "Вы считаете, что американских граждан волнует Украина?"

"Он использовал ругательство в этом предложении и во многих других, - вспоминает Келли. - Он попросил найти Украину на карте".

Когда помощники принесли карту мира "без подписей", Келли, по её словам, сразу же указала местоположение Незалежной. После чего Помпео оставалось только убрать карту.

Известно, что в американском Госдепе от комментариев по этой ситуации воздержались. Между тем, как пишут Nation News "любовь" США к Украине, по мнению политолога Евгения Сатановского, связана лишь с тем, что для Вашингтона это своего рода фронт против России.