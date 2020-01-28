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"Поправки британца - отклонены": Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия России в Ассамблее

28 января 2020, 22:39  •  129 • Политика
Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации. "Резолюцию поддержали, поправки (британского парламентария) Гейла большинством голосов отклонены", - сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой прокомментировал "перемогу" Украины в ПАСЕ. Он заявил, что комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объёме.
Ранее в ПАСЕ вновь попытались оспорить права делегации России в связи с готовящимися поправками к Конституции. Москву обвинили в том, что она якобы не намерена соблюдать международное право. Толстой назвал это "несколько удивительным". Также он отверг обвинения в адрес России в том, что она не намерена соблюдать международные нормы.
Вопрос о ратификации полномочий российской делегации должны будут обсудить на пленарном заседании, которое должно состояться в среду, 29 января. Однако, по словам Толстого, комитет ПАСЕ по мониторингу уже рекомендовал вернуть все полномочия делегации России в полном объёме.
"Резолюцию поддержали, поправки (британского парламентария) Гейла большинством голосов отклонены", - прокомментировал ситуацию вице-спикер Госдумы в интервью ТАСС.

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