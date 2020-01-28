"Поправки британца - отклонены": Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия России в Ассамблее

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой прокомментировал "перемогу" Украины в ПАСЕ. Он заявил, что комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объёме.

Ранее в ПАСЕ вновь попытались оспорить права делегации России в связи с готовящимися поправками к Конституции. Москву обвинили в том, что она якобы не намерена соблюдать международное право. Толстой назвал это "несколько удивительным". Также он отверг обвинения в адрес России в том, что она не намерена соблюдать международные нормы.

Вопрос о ратификации полномочий российской делегации должны будут обсудить на пленарном заседании, которое должно состояться в среду, 29 января. Однако, по словам Толстого, комитет ПАСЕ по мониторингу уже рекомендовал вернуть все полномочия делегации России в полном объёме.